Потап про "маразматика, що з'їхав з глузду" Путіна: "Сам застрелься"

Також репер звернувся до президента України.
Український репер та продюсер Потап емоційно прокоментував ворожі дії Путіна.
У своєму Instagram Потап написав, що через ворожі дії Росії українцям доводиться щоранку "вилізали з бомбосховищ та робити перекличку, чи всі живі".
"Це справді народна війна! Війна народу проти режиму. Режим диктатури маразматика, що з'їхав з глузду", - написав Потап.
Він вважає, що Путін – "психопат, які безжальний до всіх людей. Йому однаково на всі смерті та страждання, які несуть росіяни в Україну". Потап побажав йому застрелитися.
"Уявляєте, що сидить Путін на троні і плаче, і підходить до нього маленька дівчинка і запитує: - Чого ти плачеш, тебе, хтось образив? А він крізь сльози: - Ні! Це я образив усіх! І тепер зі мною ніхто не грає! А дівчинка йому: - На! І простягає йому пістолет: - Сам застрелься! Завіса", - уявив Потап.
Також репер звернувся до президента до України Володимира Зеленського.
"Вдалих перемовин Вовчик Зеленський, ми знаємо, що ти не сцикун. Інший напевно б наклав цукерок на твоєму місці, а ти наш залізний Зе! Тримайся Україна - прорвемося!" - написав артист.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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