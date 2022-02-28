Потап про "маразматика, що з'їхав з глузду" Путіна: "Сам застрелься"

Також репер звернувся до президента України.

Український репер та продюсер Потап емоційно прокоментував ворожі дії Путіна.

У своєму Instagram Потап написав, що через ворожі дії Росії українцям доводиться щоранку "вилізали з бомбосховищ та робити перекличку, чи всі живі".

"Це справді народна війна! Війна народу проти режиму. Режим диктатури маразматика, що з'їхав з глузду", - написав Потап.

Він вважає, що Путін – "психопат, які безжальний до всіх людей. Йому однаково на всі смерті та страждання, які несуть росіяни в Україну". Потап побажав йому застрелитися.

"Уявляєте, що сидить Путін на троні і плаче, і підходить до нього маленька дівчинка і запитує: - Чого ти плачеш, тебе, хтось образив? А він крізь сльози: - Ні! Це я образив усіх! І тепер зі мною ніхто не грає! А дівчинка йому: - На! І простягає йому пістолет: - Сам застрелься! Завіса", - уявив Потап.

Також репер звернувся до президента до України Володимира Зеленського.

"Вдалих перемовин Вовчик Зеленський, ми знаємо, що ти не сцикун. Інший напевно б наклав цукерок на твоєму місці, а ти наш залізний Зе! Тримайся Україна - прорвемося!" - написав артист.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: