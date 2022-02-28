Сім митниць зупинили роботу, решта виконують свої функції: перелік

Сім митниць зупинили роботу, решта виконують свої функції: перелік

У зв`язку з наступом російських військ на територію України частина митних постів наразі не працює.

Сім митниць – Донецька, Луганська, Херсонська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська – зупинили роботу, інші виконують свої функції за винятком окремих митних постів.

Про це повідомила Державна митна служба у понеділок, 28 лютого.

"Наразі тимчасово не працюють Донецька, Луганська, Херсонська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська митниці та деякі митні пости. Інші митниці виконують свої функції та готові працювати", – йдеться в повідомленні

Як повідомлялось, прикордонники України, а також наші закордонні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб, які після нападу РФ виїжджають з країни. З цією метою ДПСУ систематизувала дані, аби повідомити, які прикордонні пункти менш завантажені і там можна пройти прикордонний контроль швидше.