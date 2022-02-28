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Сім митниць зупинили роботу, решта виконують свої функції: перелік

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Сім митниць зупинили роботу, решта виконують свої функції: перелік

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

У зв`язку з наступом російських військ на територію України частина митних постів наразі не працює.

Сім митниць – Донецька, Луганська, Херсонська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська – зупинили роботу, інші виконують свої функції за винятком окремих митних постів.

Про це повідомила Державна митна служба у понеділок, 28 лютого.

"Наразі тимчасово не працюють Донецька, Луганська, Херсонська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська митниці та деякі митні пости. Інші митниці виконують свої функції та готові працювати", – йдеться в повідомленні

Як повідомлялось, прикордонники України, а також наші закордонні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб, які після нападу РФ виїжджають з країни. З цією метою ДПСУ систематизувала дані, аби повідомити, які прикордонні пункти менш завантажені і там можна пройти прикордонний контроль швидше.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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