Російські окупанти зруйнували будівлю виконкому міськради Мелітополя

У місті орудують мародери.

Російські війська зруйнували будівлю виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Іван Федоров.

"На жаль у будівлі виконкому ми не змогли розмістити повноцінне функціонування та повноцінну роботу. Коли туди заходили російські війська, вони майже зруйнували нам будівлю зсередини і тепер не уявляю, скільки необхідно часу та засобів для відновлення працездатності цієї будівлі", — пояснив він.

Крім того, у місті орудують мародери. Організація громадського порядку проводить додаткові збори. Містянам пропонують долучитися до патрулювання міста.