Швейцария отменила нейтралитет и ввела санкции против России: детали

Кроме того, Швейцария предоставит гуманитарную помощь украинским беженцам.

В результате войны России против Украины Швейцария отменяет нейтралитет и вводит санкции против РФ. Кроме того, страна закрывает небо для российских самолетов.

Об этом сообщает представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци в Твиттере.

Также читайте Швейцария ввела санкции против Путина и Лаврова

На внеочередном заседании 28 февраля 2022 года Федеральный совет решил отменить нейтралитет и принять санкции ЕС против РФ. В частности, они будут касаться финансовой сферы.

Так, Швейцария срочно реализует финансовые санкции, введенные ЕС против президента России Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

" Это ответ Швейцарии на серьезные нарушения международного права, за которые несут ответственность эти люди", — заявили в Федеральном совете Швейцарии.

Кроме того, страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов, а также запретила импорт, экспорт и инвестиции в Крыму и Севастополе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Федеральный совет также решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима для россиян от 2009 года. Кроме того, для приближенных к президенту России лиц въезд в Швейцарию будет запрещен.

Дополнительно Швейцария предоставит гуманитарную помощь украинским беженцам.

Читайте также: