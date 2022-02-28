Швейцарія ввела санкції проти Путіна та Лаврова

Швейцарія ввела санкції проти Путіна та Лаврова

Швейцарія також введе проти Росії усі санкції, які запровадив ЄС.

Нейтральна Швейцарія запровадила фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які вступили в силу негайно.

Про це повідомляє Reuters.

Швейцарія також прийме санкції Європейського Союзу проти росіян, причетних до російського вторгнення в Україну, і заморозить їхні активи.

"З огляду на триваюче військове втручання Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада вирішила прийняти пакети санкцій, введених Євросоюзом 23 і 25 лютого", - йдеться у повідомленні уряду.

"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме допомогу людям, які втекли до Польщі", – заявив уряд.

Нагадаємо, президент Швейцарії і прем'єр-міністр Греції нададуть допомогу Україні.