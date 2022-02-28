Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Швейцарія ввела санкції проти Путіна та Лаврова

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Швейцарія ввела санкції проти Путіна та Лаврова

Associated Press

Швейцарія також введе проти Росії усі санкції, які запровадив ЄС.

Нейтральна Швейцарія запровадила фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які вступили в силу негайно.

Про це повідомляє Reuters.

Швейцарія також прийме санкції Європейського Союзу проти росіян, причетних до російського вторгнення в Україну, і заморозить їхні активи.

"З огляду на триваюче військове втручання Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада вирішила прийняти пакети санкцій, введених Євросоюзом 23 і 25 лютого", - йдеться у повідомленні уряду.

"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме допомогу людям, які втекли до Польщі", – заявив уряд.

Нагадаємо, президент Швейцарії і прем'єр-міністр Греції нададуть допомогу Україні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація