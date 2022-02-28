Переговори між Україною та Росією тривають, за кілька хвилин розпочнеться третій раунд

Переговори між Україною та Росією тривають, за кілька хвилин розпочнеться третій раунд

Ключові питання перемовин – негайне припинення вогню та виведення військ із території України.

В районі українсько-білоруського кордону 28 лютого тривають переговори представників Російської Федерації та України. Наразі відомо, що сторони переходять до третього раунду перемовин.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

До складу української делегації увійшли голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключові питання переговорів – негайне припинення вогню та виведення військ із території України. Наразі деталей немає.

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович висловив свою позицію про те, що держава на переговорах з Росією вимагатиме припинення вогню та виведення всіх російських військ, йдеться, зокрема, про Крим та Донбас.