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Переговори між Україною та Росією тривають, за кілька хвилин розпочнеться третій раунд

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Переговори між Україною та Росією тривають, за кілька хвилин розпочнеться третій раунд

Associated Press

Ключові питання перемовин – негайне припинення вогню та виведення військ із території України.

В районі українсько-білоруського кордону 28 лютого тривають переговори представників Російської Федерації та України. Наразі відомо, що сторони переходять до третього раунду перемовин.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

До складу української делегації увійшли голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключові питання переговорів – негайне припинення вогню та виведення військ із території України. Наразі деталей немає.

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович висловив свою позицію про те, що держава на переговорах з Росією вимагатиме припинення вогню та виведення всіх російських військ, йдеться, зокрема, про Крим та Донбас.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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