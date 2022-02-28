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Ватикан предложил посредничество между РФ и Украиной

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Ватикан предложил посредничество между РФ и Украиной

Associated Press

Кардинал Паролин заверил, что Святой Престол "готов содействовать переговорам между Россией и Украиной".

Ватикан готов содействовать возможным контактам между Россией и Украиной, чтобы остановить войну.

Об этом сказал государственный секретарь Святого престола (высшая административная должность в Ватикане. — Ред.) Пьетро Паролин, информирует Vatican News.

Паролин призвал открыть путь к переговорам, вести которые "никогда не поздно". Кардинал Паролин заверил, что Святой Престол "готов содействовать переговорам между Россией и Украиной".

"Даже если случилось то, чего мы боялись и надеялись, что не случится, война, которую Россия развязала против Украины, я убежден, что всегда существует простор для переговоров. Никогда не поздно! Потому что единственным разумным и конструктивным способом для сглаживания разногласий является диалог. Святой Престол, который на протяжении этих лет постоянно, сдержанно и с большим вниманием следил за событиями в Украине, предлагая свою готовность содействовать диалогу с Россией, всегда готов помочь сторонам вернуться на этот путь", — сказал кардинал.

Напомним, что Папа Римский лично пришел в посольство РФ с просьбой прекратить войну.

Папа Римский сам пошел в посольство России в Ватикане выразить послу РФ протест

Папа Римский сам пошел в посольство России в Ватикане выразить послу РФ протест

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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