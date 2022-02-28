Ватикан предложил посредничество между РФ и Украиной

Кардинал Паролин заверил, что Святой Престол "готов содействовать переговорам между Россией и Украиной".

Ватикан готов содействовать возможным контактам между Россией и Украиной, чтобы остановить войну.

Об этом сказал государственный секретарь Святого престола (высшая административная должность в Ватикане. — Ред.) Пьетро Паролин, информирует Vatican News.

Паролин призвал открыть путь к переговорам, вести которые "никогда не поздно". Кардинал Паролин заверил, что Святой Престол "готов содействовать переговорам между Россией и Украиной".

"Даже если случилось то, чего мы боялись и надеялись, что не случится, война, которую Россия развязала против Украины, я убежден, что всегда существует простор для переговоров. Никогда не поздно! Потому что единственным разумным и конструктивным способом для сглаживания разногласий является диалог. Святой Престол, который на протяжении этих лет постоянно, сдержанно и с большим вниманием следил за событиями в Украине, предлагая свою готовность содействовать диалогу с Россией, всегда готов помочь сторонам вернуться на этот путь", — сказал кардинал.

Напомним, что Папа Римский лично пришел в посольство РФ с просьбой прекратить войну.