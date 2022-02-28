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У Миколаєві сформували варту для захисту від бандитів

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У Миколаєві сформували варту для захисту від бандитів

t.me/mykolaivskaODA

У лавах варти вже майже 200 небайдужих.

У понеділок, 28 лютого, сформовано Миколаївську обласну варту для захисту від мародерів та бандитів. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, у рядах варти майже 200 небайдужих. Вони вийшли на патрулювання вулиць міста о 17:00. 

Крім того, у міст тепер значно підсилені органи правопорядку. 

Втім, містян просять бути обачними. Про все підозріле просять інформувати. Телефони кол-центру Миколаївської обласної варти:  

  • 0512 37-24-48 
  • 0512 37-24-38 
  • 0512 37-24-65  

Телефони гарячих ліній поліції: 

  • 0512 53-13- 31 
  • 0512 40-94-89 
  • 0512 53-12-71 
  • 0512 34-11-98

"Щодо нападу - формується колона. Але вони ще готуються. Вони нападати, а ми захищатися", - наголосив Віталій Кім.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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