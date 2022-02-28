У Миколаєві сформували варту для захисту від бандитів

У Миколаєві сформували варту для захисту від бандитів

У лавах варти вже майже 200 небайдужих.

У понеділок, 28 лютого, сформовано Миколаївську обласну варту для захисту від мародерів та бандитів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, у рядах варти майже 200 небайдужих. Вони вийшли на патрулювання вулиць міста о 17:00.

Крім того, у міст тепер значно підсилені органи правопорядку.

Втім, містян просять бути обачними. Про все підозріле просять інформувати. Телефони кол-центру Миколаївської обласної варти:

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

Телефони гарячих ліній поліції:

0512 53-13- 31

0512 40-94-89

0512 53-12-71

0512 34-11-98

"Щодо нападу - формується колона. Але вони ще готуються. Вони нападати, а ми захищатися", - наголосив Віталій Кім.