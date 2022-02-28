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В Николаеве сформировали стражу для защиты от бандитов

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В Николаеве сформировали стражу для защиты от бандитов

t.me/mykolaivskaODA

В рядах караула уже почти 200 неравнодушных.

В понедельник, 28 февраля, сформирован Николаевский областной караул для защиты от мародеров и бандитов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, в рядах стражи почти 200 небезразличных. Они вышли на патрулирование улиц города в 17:00.

Кроме того, у городов сейчас значительно усилены органы правопорядка.

Впрочем, горожан просят быть осмотрительными. Обо всем подозрительном просят информировать. Телефоны колл-центра Николаевской областной стражи:

  • 0512 37-24-48
  • 0512 37-24-38
  • 0512 37-24-65

Телефоны горячих линий полиции:

  • 0512 53-13-31
  • 0512 40-94-89
  • 0512 53-12-71
  • 0512 34-11-98

"По нападению — формируется колонна. Но они еще готовятся. Они нападать, а мы защищаться", — подчеркнул Виталий Ким.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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