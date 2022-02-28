В Николаеве сформировали стражу для защиты от бандитов

В Николаеве сформировали стражу для защиты от бандитов

В рядах караула уже почти 200 неравнодушных.

В понедельник, 28 февраля, сформирован Николаевский областной караул для защиты от мародеров и бандитов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, в рядах стражи почти 200 небезразличных. Они вышли на патрулирование улиц города в 17:00.

Кроме того, у городов сейчас значительно усилены органы правопорядка.

Впрочем, горожан просят быть осмотрительными. Обо всем подозрительном просят информировать. Телефоны колл-центра Николаевской областной стражи:

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

Телефоны горячих линий полиции:

0512 53-13-31

0512 40-94-89

0512 53-12-71

0512 34-11-98

"По нападению — формируется колонна. Но они еще готовятся. Они нападать, а мы защищаться", — подчеркнул Виталий Ким.