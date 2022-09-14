Як утеплити вхідні двері: що робити з дерев'яними, металевими конструкціями

В утепленні житла не буває нічого зайвого. Якщо ви хочете, щоб ваше житло зберігало тепло, все підлягає теплоізоляції — підлога, стеля, вікна, і, звичайно, двері. Як утеплити вхідні дерев'яні, металічні двері, як утеплити з допомогою ущільнювача двері по периметру — читайте у матеріалі ТСН.ua

Будь-яка конструкція дверей — дерев'яна чи металева, сама по собі не рятує від холодів, тому додаткове утеплення дверей обов'язкове. Якщо виробник передбачив термоізоляцію дверей, то вам не доведеться докладати великих зусиль. Але найчастіше, що зекономити ми купуємо звичайне, стандартне дверне полотно. Спосіб утеплювання дверей залежить від того, з якого матеріалу вони зроблені — з металу, дерева чи з пластику.

Якщо для ізоляції пластикових дверей потрібні професіонали, то дерев'яні або металеві двері можна утеплити своїми руками.

Оптимальним варіантом утеплення може бути встановлення другі двері, таким чином створюється невеликий тамбур з повітряною подушкою між вхідними та внутрішніми дверима, яка перешкодить виходу тепла з приміщення, і одночасно не пропустить холод зовні.

Утеплення вхідних дерев'яних дверей поролоном

Якщо ви хочете, щоб утеплення вхідних дверей не забрало у вас багато часу та засобів, скористайтеся найзвичнішим, найпоширенішим матеріалом – поролоном. Для ущільнення з боків дверної коробки він не підходить, зате його можна нашити на дерев'яні двері з обох боків.

Для роботи вам потрібні будуть такі матеріали:

поролон,

тканина для оббивки,

клей,

дошка для порога,

рейки з дерева та пластику.

Важливо, щоб оббивний матеріал для дверей мав водовідштовхувальні властивості. Оптимальним рішенням буде дермантин, штучна шкіра.

Як утеплити вхідні дерев'яні двері:

Зріжте з дверей застаріле покриття та позбавтеся залишків ізоляційних матеріалів.

Ретельно вимийте поверхню.

Після того, як двері висохнуть, наклейте на її внутрішню та зовнішню сторони пластами поролон, вирізаний строго за розміром. При необхідності шматки поролону можна склеїти у 2-3 шари (наприклад, якщо матеріал тонкий, або ви вважаєте, що не зашкодить додаткове утеплення).

Тепер натягніть поверх поролону оббивний матеріал, закріплюючи його на дверях цвяхами або будівельним степлером. Можна прикрасити поверхню малюнком зі шпалерних цвяхів. Будьте уважні, цвяхи вминають теплоізолятор, через це губляться його теплоощадні властивості.

По периметру дверей набийте рейки, які були попередньо обтягнуті поролоном та тканиною. При цьому контролюйте положення закритих дверей: вони повинні прилягати щільно, без щілин.

Останній етап утеплення – встановлення порога. Дошка для порогу повинна повністю закривати щілину під дверима, але не заважати дверному полотну відкриватися та закриватися.

Замість поролону ви можете використовувати пінопласт, від 2 до 5 см завтовшки, або спінений поліетилен. Такий простий та економний спосіб допоможе не лише утеплити двері, а й захистити від стороннього шуму.

Як утеплити металеві двері

Металеві двері можуть створювати так звані містки холоду. По них мороз пробирається всередину приміщення, навіть якщо дверне полотно герметично і щільно закривається. Тому, щоб утеплити двері з металу потрібно збільшити герметизацію дверей; ізолювати всі металеві частини виробу, крім дверної ручки; помістити утеплювальний матеріал всередину дверного полотна. Останнє можливе завдяки, тому що конструкція багатьох металевих дверей порожниста і легко поміщає всередину мінеральну вату або плиту пінопласту як матеріал, що утеплює.

У китайських дверей жерстяний короб зварений на заводі. Тому для того, щоб розібрати таку конструкцію, потрібно звернутися до спеціаліста, який після закінчення утеплювальних робіт зварить конструкцію.

Щоб утеплити металеві двері потрібно:

Акуратно зняти замки та дверні ручки.

Розібрати короб (якщо скріплення проведено зварювальними швами, їх потрібно видалити кутовою шліфувальною машиною).

Прокласти утеплювач усередину порожнього короба.

Зібрати дверну конструкцію у вихідне положення.

Якщо для утеплення дверей ви вибрали пінопласт, то між листом і фіксуючими металевими профілями, що кріплять, виникнуть щілини. Для того, щоб забезпечити повну теплоізоляцію, залийте ці простори монтажною піною.

Як утеплити двері по периметру

Як би добре не було утеплене полотно дверей, які б матеріали ви не використовували для цього, якщо двері прилягають до коробки нещільно, тепло буде тікати.

Щілини між косяком і дверима виникають у разі помилок при встановленні, або через якийсь час через усадку будівлі або перекосу конструкції. Щоб визначити якість запінювання і знайти проміжок, скористайтеся традиційним народним методом: запаліть свічку і повільно поводьте уздовж стиків дверного короба. Навіть найменший протяг і полум'я почне мерихтіти, тим самим вказуючи вам на щілину, що залишилася.

Якщо досить щільно підігнати його до дверної рами, конструкція стане повністю герметичною, всі щілини заповняться, і відповідно втрати вашого тепла значно знизяться. Щоб позбавитись щілини достатньо скористатися монтажною піною, або ущільнювачем.

Оптимальний варіант ущільнювача — гумові трубчасті ущільнювачі з основою, що само клеїться. Щоб вибрати потрібну ширину ущільнювача, орієнтуйтеся на ширину полотна. Його товщина при стисканні повинна дорівнювати ширині щілини між коробкою і дверима. Товщина ущільнювача також потребує особливої ​​уваги — занадто тонкий матеріал мало ефективний, а дуже товстий буде завдавати незручностей при зачиненні дверей. Щоб правильно визначити потрібну товщину ущільнювача, зробіть з пластиліну валик, оберніть у поліетилен та помістіть у щілину між коробкою та дверима. Після того, як ви зачините двері, пластилін набуде необхідної форми, за якою потрібно орієнтуватися при виборі матеріалу.

Як утеплити з допомогою ущільнювача двері по периметру

Зніміть захисну плівку та приклейте ущільнювач по всьому периметру полотна. Якщо на ущільнювачі немає клейкої основи, використовуйте рідкі цвяхи або силікон.

Не забудьте перевірити цілісність та стан дверної коробки. Якщо вона підгнила, замініть її, перш ніж розпочати утеплення дверей. Якщо ви монтували коробку на монтажну піну, проконтролюйте, чи вона не розкришилася.

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