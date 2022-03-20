Скільки отримують військові ЗСУ

Від 1 березня 2022 року всім військовослужбовцям Збройних сил України підвищили грошове забезпечення. Зокрема, передбачені щомісячні премії, надбавки за особливості проходження військової служби. Яка нова зарплата у військових розбирався ТСН.ua.

Що таке грошове забезпечення військовослужбовця?

Військовослужбовці отримують не зарплату, а грошове забезпечення. З ним не укладається трудовий договір, відносини, у яких перебувають військовослужбовці не є трудовими, а є службою. Із цього випливає низка особливостей. Наприклад, для військовослужбовця не можна встановлювати гнучкий робочий час, він не може самостійно розпоряджатися своїм часом, за службу у святкові дні він не отримує додаткові виплати тощо.

Грошове забезпечення військовослужбовців – це гарантовані грошові кошти, які держава виплачує військовим. Розмір виплат визначається залежно від посади, звання, тривалості військової служби, її інтенсивності, кваліфікації військового, тощо. У тих випадках коли військовий має науковий ступінь, вчене чи спортивне звання та його діяльність за профілем співпадає із ступнем чи званням, він може також отримувати за них доплати.

Грошове забезпечення військового складається з:

шомісячного основного забезпечення,

щомісячного додаткового забезпечення, яке складається з надбавок, підвищень, доплат, винагород, премій

Яке грошове забезпечення (зарплата) у військовослужбовців під час воєнного стану?

Під час воєнного стану всім військовослужбовцям крім основного щомісячного забезпечення виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тисяч грн на місяць.

В залежності від кваліфікації військовослужбовця, звання, грошове забезпечення (зарплата), наприклад, у стрільця Сухопутних військ становитиме з додатковою винагородою - 43 тисячі 233 грн, у командира бригади сухопутних військ – 62 тисячі 962 грн.

Це рішення не стосується військових строкової служби.

Скільки отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях?

Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях або у проведенні заходів з національної безпеки та оборони, відсічі збройної агресії безпосередньо в районах, де проходять зазначені заходи, отримують додаткову нагороду у розмірі 100 тисяч грн на місяць пропорційно часу участі в бойових діях.

Зокрема, стрілець сухопутних військ разом з додатковою винагородою отримує 113 тис. 244 грн щомісячно, а командир бригади - 132 тисячі 962 грн.

Рішення щодо збільшення виплат учасникам бойових дій стосується і військових строкової служби.

Як отримати виплати військовослужбовцям?

Щоб отримати виплату, потрібно прибути до своєї частини та заступити на посаду. Дя цього потрібно пересвідчитись у командира про виданий наказ про зарахування до частини та на відповідну посаду.

Надати у фінансовий відділ частини реквізити будь-якої банківської картки українського банку.

Далі частина подає заявку на виплати Міністерству Оборони України. Міністерство перераховує кошти частині, а ті вже на банківську картку військовослужбовця.

Що робити у разі різних нюансів?

Міністерство оборони рекомендує вдатися до таких кроків: