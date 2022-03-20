Какая зарплата у военных, воюющих с Россией

С 1 марта 2022 г. военнослужащим Вооруженных сил Украины подняли денежное обеспечение. Всем военным предусмотрено установить ежемесячные премии, увеличить надбавки за особенности прохождения военной службы. Какая новая зарплата у военных разбиралась ТСН.ua.

Что такое денежное обеспечение военнослужащего?

Военнослужащие получают не зарплату, а денежное обеспечение. С ним не заключается трудовой договор, отношения, в которых находятся военнослужащие, не являются трудовыми, а являются службой. Из этого следует ряд особенностей. Например, для военнослужащего нельзя устанавливать гибкое рабочее время, оно не может самостоятельно распоряжаться своим временем, за службу в праздничные дни он не получает дополнительные выплаты, пр.

Денежное обеспечение военнослужащих – это гарантированные денежные средства, которые государство выплачивает военным. Размер выплат определяется в зависимости от должности, звания, продолжительности военной службы, ее интенсивности, квалификации военного, и т.д. В тех случаях, когда военный имеет научную степень, ученое или спортивное звание и его деятельность по профилю совпадает со степенью или званием, он может также получать за них доплаты.

Денежное обеспечение военного состоит из:

ежемесячного основного обеспечения,

ежемесячного дополнительного обеспечения, состоящего из надбавок, повышений, доплат, вознаграждений, премий

Какое денежное обеспечение (зарплата) у военнослужащих во время военного положения?

Во время военного положения всем военнослужащим кроме основного ежемесячного обеспечения выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч грн. на месяц.

В зависимости от квалификации военнослужащего, звание, др., денежное обеспечение (зарплата), например, у стрелка сухопутных войск, будет составлять с дополнительным вознаграждением - 43 тысячи 233 грн, у командира бригады сухопутных войск - 62 тысячи 962 грн.

Данное решение не касается военных срочной службы.

Сколько получают военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях?

Военнослужащие, участвующие в боевых действиях или в проведении мероприятий по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах, где проходят указанные мероприятия, получают дополнительную награду в размере 100 тысяч грн в месяц пропорционально времени участия в боевых действиях.

В таком случае, стрелок сухопутных войск вместе с дополнительным вознаграждением получит 113 тыс. 244 грн ежемесячно, а командир бригады – 132 тысячи 962 грн.

Решение по увеличению выплат участникам боевых действий касается и военных срочной службы.

Как получить выплаты военнослужащим?

Чтобы получить выплаты нужно прибыть в свою часть и вступить в должность. Выплаты производятся согласно приказам командования, поэтому нужно убедиться у командира, выдан ли соответствующий приказ о зачислении в часть и на соответствующую должность.

Предоставить в финансовый отдел части реквизиты любой банковской карты украинского банка. В случае, если таковой нет, предоставить документы для ее оформления.

Получив такую ​​информацию, часть подает заявку на выплаты Министерству Обороны Украины. Министерство перечисляет средства части, а те уже на банковскую карту военнослужащего.

Что делать, в случае если возникли нюансы?

Министерство обороны рекомендует прибегнуть к следующим шагам: