Які євробляхи найчастіше купували українці в перший місяць війни

За перший місяць війни в Україні було зареєстровано близько 8,3 тис. вживаних легкових автомобілей з Європи. Це на 76% менше, ніж минулого року, але у 15 разів більше, ніж зареєстрованних цьогоріч нових авто. ТСН.ua розповідає, які саме моделі стали найбільш популярними серед українців під час воєнного стану.

Перелік найбільш популярних моделей євроблях серед українців в перший місяць війни був опублікований Укравтопромом.

Лідером серед вживаних автомобілів, які купували українці в березні 2022 року, став VOLKSWAGEN Golf. Його громадяни України зареєстрували 484 рази. Авто випускали від 1997 по 2004 рік. Він вважається надійним та недорогим в обслуговуванні автомобілем.

Друге місце посів RENAULT Megane - 472 рази цю модель зареєстрували в Україні. Вперше ця модель побачила світ далекого 1995 року, але її популярність все ще досить висока. Головними плюсами цього авто спеціалісти називають високий рівень безпеки, хорошу шумоізоляцію, комфортний салон та низьку втрату пального.

На третьому місці опинився VOLKSWAGEN Passat, якого зареєстрували українці аж 422 рази. Цю модель почали випускати 1973 року. За цей час автомобіль став одним з найбільш популярним в усьому світі. Авто відрізняється хорошою динамічністю, просторим багажником.

Четверте місце за SKODA Octavia - 399 українців в березні 2022 року стали власниками цієї моделі. Цей ліфтбек користується неабияким попитом серед автолюбителів. Перша його версія з'явилася 1996 року.

А завершає п'ятірку лідерів FORD Focus - цей автомобіль вирішили придбати 217 українців. Це автомобіль С-сегмента, який входить в 10-ку найбільш популярних в Європі. Відрізняється хорошою потужністю.

Також в Укравтодор повідомили, що з початку 2022 року вже 69 тисяч вживаних авто з країн ЄС було зареєстровано в Україні. А це у 6 разів більше, за цей же період минулого року.