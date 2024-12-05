Якою буде погода на Миколая: Наталка Діденко попередила про зміни

На свято захурделить і підморозить.

На День святого Миколая в Україні погода буде вологою, хмарною, із опадами: мокрим снігом, сніжною крупою та подекуди, де тепліше, дощем. І Лише на півдні країни — без істотних опадів.

Про це розповіла відома синоптикиня Наталка Діденеко.

Вночі на Миколая в Україні підморозить. Очікується 0-4 градуси морозу. Тому ввечері та вранці слід поводитися на вулиці обережно, адже буде слизько, попереджає Наталка Діднеко.

Вдень 6 грудня в Україні очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південній частині +3+6 градусів.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ДОЩІ ТА СНІГ ПОВЕРТАЮТЬСЯ! Новий прогноз погоди: яких сюрпризів чекати?

Погода у Києві 6 грудня

У столиці передбачається невеликий мокрий сніг, посилиться південно-східний вітер до 6-9 метрів за секунду.

Вночі у Києві очікують 1-3 градуси морозу. Вдень буде близько нуля.

Надалі в Києві, як і в більшості областей України передбачається потепління та дощі.

"Чудова погода на свята, яка не принесе сильних морозів і дозволить нам зекономити світло та тепло.

А з дощами ми знайдемо спільну мову. Збивайте пишніше подушки, щоб подаруночки туди завтра зранку зручніше покласти", — закликає Діденко.

Раніше було оприлюднено новий прогноз погоди. Тож, яких сюрпризів очікувати українцям на свята, читайте у матеріалі від синоптиків.

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