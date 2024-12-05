Новий скандал: чоловікам з України не видають документи за кордоном

Відмовляють і тим, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг стати фізично на облік у ТЦК.

Паспортні сервіси за кордоном відмовляються видавати документи українським молодикам! А все тому, що вони виїхали з України до 18 років і не мають запису в реєстрі призовників "Оберіг". Як наслідок їх вважають порушниками військового обліку.

Чим це загрожує чоловікам і коли вони все ж зможуть отримати свої документи – дивіться в ексклюзиві TSN.UА.

Відмова у видаванні документів

Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам віком 18 років у прийманні документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорта. А все через те, що у них відсутній запис у реєстрі призовників "Оберіг". Тобто відмовляють і тим, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг стати фізично на облік у ТЦК, повідомляє Судово-юридична газета.

Ця ситуація стала предметом розгляду на засіданні парламентського Комітету з питань молоді та спорту із запрошенням заступниці міністра оборони з питань цифровізаціїї Катерини Черногоренко. Раніше вона розповідала в численних інтерв’ю, що хлопці за кордоном зможуть стати на облік дистанційно:

"Хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії, і "всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів". Хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном. Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС".

Втім, реалії виявилися дещо іншими. Як зазначили у комітеті, відмови паспортних сервісів офіційно пояснюються відсутністю "технічної можливості" передати відомості про особу до реєстру призовників "Оберіг". За даними МВС, для оформлення були прийняті документи лише у дев’яти осіб, у яких відсутній запис в реєстрі "Оберіг":

"Це спонукає молодих громадян звертатися до іноземних держав для отримання тимчасових документів, оскільки вони не мають можливості стати на військовий облік та отримати паспорт. І це при тому, що вони не підлягають мобілізації".

Таким чином, попри ухвалення постанови про цифровізацію процесу, досі є невирішеним питання механізму постановки на військовий облік чоловіків віком 18-20 років, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення і до досягнення ними 18 років, і не встигли вчасно стати на облік. Ці хлопці не можуть стати на військовий облік без повернення до України і явки до ТЦК, і, відповідно, позбавлені можливості щодо оформлення (зокрема й замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту.

Хто вважається порушником?

Як було зазначено, ще у серпні 2024 року Кабмін постановою 932 затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту "з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Цим порядком мало бути вирішене питання механізму взяття на військовий облік чоловіків віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зокрема і тих, які перебувають за кордоном, без проходження ВЛК. Власне, про це розповідала і Катерина Черногоренко. Судячи з її пояснень, проблема полягає у тому, що наразі ці хлопці можуть вважатися порушниками військового обліку.

Так, під час засідання комітету Черногоренко наголосила на тому, що "ми зараз на рівні всієї держави, урядової команди, парламенту, інших органів стикаємось з викликом відтоку мобілізаційного капіталу і категорії призовників за кордон". Вона зазначила, що станом на 30 вересня цифрова команда Міноборони "завантажила 89% записів про призовників". Загалом 163 тис. призовників віком від 16 до 25 років поставлені на облік до середини жовтня 2024 року:

"79 тисяч українців прив'язані до необхідності стати на облік і чекають паспорти в іноземних країнах, за даними ДМС. З цього числа ті особи, які потребували постановки на облік, це 5 тисяч осіб, були поставлені на облік, їм була розблокована ця послуга".

Також Черногоренко звернула увагу, що під дію експерименту не потрапили громадяни старше 25 років, оскільки вони вже є військовозобов’язаними, а також ті особи, які потенційно порушили правила військового обліку.

Черногоренко пояснила, що цифрова команда Міноборони "чекає від Генерального штабу, що робити українцям, які виїхали за кордон і у яких є порушення правил обліку". Тобто, непостановка на облік фізично у ТЦК, з поверненням до України, судячи з її пояснень, все ж може заважати хлопцям отримати відповідні документи за кордоном. Також, за словами заступниці міністра, зараз у Верховній Раді зареєстрований проєкт, який стосується того, що "кожний громадянин або громадянка можуть у "Резерв+" оплатити штраф у "два кліки":

"Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І, окрім того, якщо людина це робить ініціативним і добровольчим чином, то вона сплачує тільки 50% штрафу. Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення "правил дорожнього руху". Ми з колегами з МЗС проконсультувалися і хочемо, що якщо законопроєкт 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то ми реалізуємо це в "Резерв+" і це буде ще більш сервісно".

Вочевидь, йдеться про те, що коли хлопці віком 18-25 років зможуть дистанційно сплатити відповідні штрафи від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн, то вони, відповідно, й отримають свої документи у паспортних сервісах за кордоном.

Що кажуть у ДМС?

Заступник голови Державної міграційної служби Іван Двойленко повідомив, що автоматизована постановка на військовий облік громадян, яким виповнилось 18 років за кордоном, "знаходиться на стадії запровадження":

"Найближчим часом цей сервіс також буде готовий зі сторони Міноборони, ми зможемо таких громадян юного віку оформлювати документами і автоматично ставити на військовий облік. Тому ця робота як нормативно, так і технічно реалізовується, на фінішній стадії".

Комітет рекомендував Кабінету міністрів доручити МВС і ДМС забезпечити виконання паспортними сервісами за кордоном пункту 13 Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, із попередженням керівників зазначених паспортних сервісів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог зазначеного Порядку. Окрім того, Кабмін рекомендував таке:

"Забезпечити невідкладне внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей, внесених до Єдиного державного демографічного реєстру стосовно осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 Порядку (тобто, чоловіків 18-25 років, щодо яких відсутній запис в "Оберіг");

прискорити налагодження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним демографічним реєстром, відомчою інформаційною системою ДМС та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами "Трембіти" та передбачити на час вирішення зазначеного завдання інші механізми внесення до реєстру "Оберіг" відомостей про осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 Порядку;

розробити дієвий та зрозумілий алгоритм постановки на військовий облік осіб чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які перебувають за межами України, та оприлюднити його в засобах масової інформації та соціальних мережах".

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