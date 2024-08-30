Якою погодою завершиться літо: прогноз на 31 серпня

На півдні очікуються короткочасні дощі.
Останній місяць літа завершується гарячою і переважно сухою погодою.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у тій же південній частині місцями короткочасні грозові дощі пройдуть. Відчутніше зниження температури повітря почнеться від 3 вересня", - написала вона.
Температура повітря у денні години завтра становитиме +30...34ºC. У південній частині буде трохи нижче, +27...30ºC.
У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30...32ºC.
Раніше синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градусів вище за норму.
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