Якою погодою завершиться літо: прогноз на 31 серпня

Останній місяць літа завершується гарячою і переважно сухою погодою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у тій же південній частині місцями короткочасні грозові дощі пройдуть. Відчутніше зниження температури повітря почнеться від 3 вересня", - написала вона.

Температура повітря у денні години завтра становитиме +30...34ºC. У південній частині буде трохи нижче, +27...30ºC.

У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30...32ºC.

Раніше синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градусів вище за норму.

Погода в Україні. Синоптики прогнозують дощі