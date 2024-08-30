Какой погодой завершится лето: прогноз на 31 августа

На юге ожидаются кратковременные дожди.
Последний месяц лета завершается жаркой и преимущественно сухой погодой.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны, только в той же южной части местами кратковременные грозовые дожди пройдут. Ощутимое снижение температуры воздуха начнется с 3 сентября", — написала она.
Температура воздуха в дневные часы завтра составит +30...34ºC. В южной части будет чуть ниже +27...30ºC.
В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30...32ºC.
Ранее синоптики сообщили, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.
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