Какой погодой завершится лето: прогноз на 31 августа

Последний месяц лета завершается жаркой и преимущественно сухой погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны, только в той же южной части местами кратковременные грозовые дожди пройдут. Ощутимое снижение температуры воздуха начнется с 3 сентября", — написала она.

Температура воздуха в дневные часы завтра составит +30...34ºC. В южной части будет чуть ниже +27...30ºC.

В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30...32ºC.

Ранее синоптики сообщили, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.

Погода в Украине. Синоптики прогнозируют дожди