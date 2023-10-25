Якою є мета Путіна на Донбасі: думка генерала

Сьогодні Росія веде класичну геноцидну війну проти України.
Кремлівський диктатор Володимир Путін знищує Донбас. Він хоче, щоб протягом довгих років ця територія сприймалася українцями як випалена земля.
Про це сказав Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ в ефірі "Еспресо".
Путін хоче не сіру зону, а мертву
З огляду на логіку росіян, каже Кривонос, вони мають бажання знищити все, що можна, залишивши навіть не сіру зону, а мертву. Путіну потрібно, щоб впродовж багатьох років Донбас сприймався українцями як випалена земля, котра засіяна величезною кількістю людських кісток. Найімовірніше, у цьому і полягає задум божевільного лідера РФ.
"Це такий інформаційно-психологічний вплив із розрахунком на майбутні покоління українців", – сказав генерал.
Втім, цинізм, байдужість та жорстокість ворога вже мало кого дивує. Як наголошує Кривонос, РФ намагається перетворити війну у класичний геноцид – знищення українців як нації.
Нагадаємо, радник ОП Михайло Подоляк припустив, що смерть Володимира Путіна може запустити перевороті процеси в самій Росії. На жаль, це не змусить Росію припинити війну проти України.
Читайте також: