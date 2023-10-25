Якою є мета Путіна на Донбасі: думка генерала

Кремлівський диктатор Володимир Путін знищує Донбас. Він хоче, щоб протягом довгих років ця територія сприймалася українцями як випалена земля.

Про це сказав Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ в ефірі "Еспресо".

Путін хоче не сіру зону, а мертву

З огляду на логіку росіян, каже Кривонос, вони мають бажання знищити все, що можна, залишивши навіть не сіру зону, а мертву. Путіну потрібно, щоб впродовж багатьох років Донбас сприймався українцями як випалена земля, котра засіяна величезною кількістю людських кісток. Найімовірніше, у цьому і полягає задум божевільного лідера РФ.

"Це такий інформаційно-психологічний вплив із розрахунком на майбутні покоління українців", – сказав генерал.

Втім, цинізм, байдужість та жорстокість ворога вже мало кого дивує. Як наголошує Кривонос, РФ намагається перетворити війну у класичний геноцид – знищення українців як нації.

Нагадаємо, радник ОП Михайло Подоляк припустив, що смерть Володимира Путіна може запустити перевороті процеси в самій Росії. На жаль, це не змусить Росію припинити війну проти України.

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