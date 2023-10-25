Какая цель Путина на Донбассе: мнение генерала

Кремлевский диктатор Владимир Путин уничтожает Донбасс Он хочет, чтобы долгие годы эта территория воспринималась украинцами как выжженная земля.

Об этом сказал Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ в эфир и "Эспрессо".

Путин хочет не серую зону, а мертвую

Учитывая логику россиян, говорит Кривонос, они хотят уничтожить все, что можно, оставив даже не серую зону, а мертвую. Путину нужно, чтобы многие годы Донбасс воспринимался украинцами как выжженная земля, засеянная огромным количеством человеческих костей. Скорее всего, в этом и состоит замысел безумного лидера РФ.

"Это такое информационно-психологическое влияние с расчетом на будущие поколения украинцев", – сказал генерал.

Впрочем, цинизм, безразличие и жестокость врага уже мало кого удивляет. Как отмечает Кривонос, РФ пытается превратить войну в классический геноцид – уничтожение украинцев как нации.

Напомним, советник ОП Михаил Подоляк предположил, что смерть Владимира Путина может запустить переворот процессов в самой России. К сожалению, это не заставит Россию прекратить войну против Украины.

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