Какая цель Путина на Донбассе: мнение генерала

Сегодня Россия ведет классическую геноцидную войну против Украины.
Кремлевский диктатор Владимир Путин уничтожает Донбасс Он хочет, чтобы долгие годы эта территория воспринималась украинцами как выжженная земля.
Об этом сказал Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ в эфир и "Эспрессо".
Путин хочет не серую зону, а мертвую
Учитывая логику россиян, говорит Кривонос, они хотят уничтожить все, что можно, оставив даже не серую зону, а мертвую. Путину нужно, чтобы многие годы Донбасс воспринимался украинцами как выжженная земля, засеянная огромным количеством человеческих костей. Скорее всего, в этом и состоит замысел безумного лидера РФ.
"Это такое информационно-психологическое влияние с расчетом на будущие поколения украинцев", – сказал генерал.
Впрочем, цинизм, безразличие и жестокость врага уже мало кого удивляет. Как отмечает Кривонос, РФ пытается превратить войну в классический геноцид – уничтожение украинцев как нации.
Напомним, советник ОП Михаил Подоляк предположил, что смерть Владимира Путина может запустить переворот процессов в самой России. К сожалению, это не заставит Россию прекратить войну против Украины.
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