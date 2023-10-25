Чому Швеція затягує передачу літаків Gripen: думка експерта

Українські пілоти отримали дозвіл щодо навчання на них. Саме тому є надія, що Швеція таки погодиться передати Києву літаки Gripen.

Про це розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, пише 24 Канал.

"Говорили про весну, потім казали про початок літа. Дати відрізнялися. Але потім додавалася американська позиція. По ній усі таки почали керуватися", – помітив Романенко.

Усе може робитися швидше

Цілком можливо, що передача авіації затягується з огляду на політичні причини. Як відзначає експерт, неабияку роль може відігравати позиція Угорщини. Річ у тім, що спершу Швеції потрібно завершити вступ до НАТО.

"Якби Швеція стала членом НАТО до кінця року, то питання передачі можна було б швидко вирішити. Вважаю, що Gripen краще пристосовані до наших умов, ніж F-16. Загалом є інформаційне забезпечення та політичний підхід до вирішення питання передачі літаків. По суті, все можна було б виконати швидше", – зауважив Романенко.

Нагадаємо, Швеція виконала всі умови для набуття повноправного членства в НАТО, тож її долучення до Альянсу можна очікувати вже найближчим часом.

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