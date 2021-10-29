З лоукосту — на Rolls-Royce: в аеропорту “Бориспіль” помітили незвичайного пасажира

Під час прильоту відомого бюджетного авіаперевізника Ryanair на когось із пасажирів із Мадрида очікував розкішний Rolls-Royce на харківських номерах.

Відомий волонтер і автогонщик Олексій Мочанов опублікував у Мережі фото з міжнародного аеропорту “Бориспіль”, на якому зафіксовано зустріч пасажира, який зекономив на перельоті, але не відмовився продовжити подальшу подорож розкішним лімузином.

Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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“Квінтесенція всього. Бориспіль. Райнаїр з Мадрида - та біля трапу Роллс-Ройс на харківських номерах. Не скажу, що тільки у нас на RR їздять по 500 км в один бік, вистачає унікумів, тим паче дорога від Харкова до Києва від Полтави просто автомагістраль/бан/страда, це факт. Але лоукост і Роллс-Ройс, що зустрічає його, - це вишак, звичайно”, - підписав опубліковане фото Мочанов, зауваживши водночас, що економія в такому разі дуже сумнівна.

Нагадаємо, раніше в аеропорту "Бориспіль" зняли важливе карантинне обмеження - кімнати для куріння знову відкрито.

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