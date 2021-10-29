С лоукоста — на Rolls-Royce: в аэропорту Борисполь заметили необычного пассажира

Во время прилета известного бюджетного авиаперевозчика Ryanair кого-то из пассажиров из Мадрида ожидал роскошный Rolls-Royce на харьковских номерах.

Известный волонтер и автогонщик Алексей Мочанов опубликовал в Сети фото из международного аэропорта "Борисполь", на котором зафиксирована встреча пассажира, сэкономившего на перелете, но не отказавшегося продолжить дальнейшее путешествие роскошным лимузином.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице Facebook.

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“Квинтэссенция всего. Борисполь. Райнаир из Мадрида и у трапа Роллс-Ройс на харьковских номерах. Не скажу, что только у нас на RR ездят по 500 км в одну сторону, хватает уникумов, тем более, дорога от Харькова до Киева от Полтавы просто автомагистраль/бан/страда, это факт. Но лоукост и встречающий его Роллс-Ройс - это вышак, конечно”, — подписал опубликованное фото Мочанов, заметив при этом, что экономия в таком случае очень сомнительна.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" сняли важное карантинное ограничение — комнаты для курения снова открыты.

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