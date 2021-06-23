З Німеччини прибув новий гелікоптер Н-145 для українських поліцейських

Базуватиметься гвинтокрил у Каневі.

У середу, 23 червня, українські поліцейські отримали уже четвертий новий гелікоптер Н-145. Ця модель гвинтокрилої машини відрізняється від попередніх і може виконувати складніші завдання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами правоохоронців, новий вертоліт, який прилетів із Німеччини, має більше лопатей на гвинті, тому він стабільніший та тихіший.

Дислокуватися Н-145 буде у Каневі, де є новітні ангари і база для обслуговування гелікоптерів. При потребі він виконуватиме завдання в усіх куточках України.

Як повідомив начальник Управління авіації та поліції на воді Національної поліції України Сергій Науменко, гвинтокрила машина уже проходить необхідну реєстрацію. “У найкоротший термін цей борт заступить на чергування”, - запевнив він.

За його словами, вертоліт Н-145 забезпечуватиме підтримку наземних операцій, зокрема, для швидкого прибуття у важкодоступні місця та реагування на надзвичайні події. Окрім того, його будуть використовувати для надання допомоги в рамках програми ХЕМС – аеромедичної евакуації.

Усього у рамках контракту із французькою компанією "Ейрбас гелікоптерс" правоохоронці мають отримати 10 таких гвинтокрилих машин. Ще 45 гелікоптерів слугуватимуть рятувальникам, нацгвардійцям та прикордонникам.

Новини України: поліцейські отримали четвертий новий гелікоптер H-145

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання