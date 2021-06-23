Уряд отримає план деокупації Білецького-Кривоноса

Автори представленого плану вважають неможливим повернення окупованих територій методами дипломатії.

Комплекс заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію окупованих територій Донбасу та Криму, презентували у Києві в середу 23 червня. Серед авторів представленого плану дій, який пообіцяли передати уряду – засновник полку "Азов" та лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький, а також генерал ЗСУ у запасі Сергій Кривонос.

План передбачає кілька етапів деокупації. Зокрема, на думку авторів, на підготовчому етапі Україна потребує значного посилення військового та економічного потенціалів, блокаду окупованих територій, а також зміну формату дипломатичної співпраці з міжнародними структурами.

Автори також констатують неможливість повернення українських територій виключно дипломатичним шляхом. На думку генерала Сергія Кривоноса, Україна потребує оновлення стратегії воєнної безпеки з урахуванням плану військової деокупації Криму та окупованих районів Донбасу.

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Реінтеграція звільнених територій має передбачати введення на них військово-цивільних адміністрацій та скасування виборів на тривалий термін. Також, на думку лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького, особи, що свідомо отримали паспорти окупаційної адміністрації чи держави-агресора не мають права претендувати на повне відновлення прав і свобод одразу ж після деокупації. Таким особам буде запропоновано впродовж півроку здати отримані паспорти під загрозою позбавлення українського громадянства.

“Ми не можемо дозволити собі вибори в перші декілька років після деокупації через просту причину - тому, що ті люди, які зараз отримали паспорти, наприклад у 2021 році, мали в 2014 році 11 років. Фактично і практично це були діти, і ці діти формувалися виключно в російському терористичному квазідержавному “ДНРівському”, “ЛНРівському” політичному або медійному полі і дискурсі”, - вважає Білецький.

Нагадаємо, що повноцінна реінтеграція українських територій після їх звільнення може тривати близько 25 років. Так вважає перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі, віце-прем`єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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