Правительство получит план деоккупации Белецкого-Кривоноса

Авторы представленного плана считают невозможным возвращение оккупированных территорий методами дипломатии.

Комплекс мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса и Крыма, презентовали в Киеве в среду 23 июня. Среди авторов представленного плана действий, который пообещали передать правительству — основатель полка "Азов" и лидер "Национального Корпуса" Андрей Белецкий, а также генерал ВСУ в запасе Сергей Кривонос.

План предусматривает несколько этапов деоккупации. В частности, по мнению авторов, на подготовительном этапе Украина нуждается в значительном усилении военного и экономического потенциалов, блокаде оккупированных территорий, а также изменении формата дипломатического сотрудничества с международными структурами.

Авторы также констатируют невозможность возвращения украинских территорий исключительно дипломатическим путем. По мнению генерала Сергея Кривоноса, Украина нуждается в обновлении стратегии военной безопасности с учетом плана военной деоккупации Крыма и оккупированных районов Донбасса.

Реинтеграция освобожденных территорий должна предусматривать введение на них военно-гражданских администраций и отмены выборов на длительный срок. Также, по мнению лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого, лица, сознательно получившие паспорта оккупационной администрации или государства-агрессора не имеют права претендовать на полное восстановление прав и свобод сразу же после деоккупации. Таким лицам будет предложено в течение полугода сдать полученные паспорта под угрозой лишения украинского гражданства.

"Мы не можем позволить себе выборы в первые несколько лет после деоккупации по простой причине — потому, что те люди, которые сейчас получили паспорта, например в 2021 году, имели в 2014 году 11 лет. Фактически и практически это были дети, и эти дети формировались исключительно в российском террористической квазигосударственном "ДНРовском", "ЛНРовском" политическом или медийном поле и дискурсе", — считает Белецкий.

Напомним, что полноценная реинтеграция украинских территорий после их освобождения может длиться около 25 лет. Так считает первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку