З Рубіжного на Луганщині евакуювали 80 людей - Гайдай

У Рубіжному Луганської області спрацював гуманітарний коридор. Завдяки цьому вдалося евакуювати 80 людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ми уважно слідкуємо за безпековою ситуацією у кожному населеному пункті, де заплановано вивіз людей. Напружено в Рубіжному, втім евакуювати вдалося усіх бажаючих — 80 місцевих жителів. Наразі їх життю нічого не загрожує — люди автобусом прямують до залізничних вокзалів, а далі — до західних регіонів країни. Там на них вже очікує волонтерська спільнота, яка допоможе з їжею та житлом», — зазначив Гайдай.

Евакуація з міст та громад Луганщини, за його словами, триває.

Гайдай також нагадав погоджені на 23 березня місця збору: