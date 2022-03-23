Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

З Рубіжного на Луганщині евакуювали 80 людей - Гайдай

Дата публікації
Перегляди
1497
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З Рубіжного на Луганщині евакуювали 80 людей - Гайдай

У Рубіжному Луганської області спрацював гуманітарний коридор. Завдяки цьому вдалося евакуювати 80 людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ми уважно слідкуємо за безпековою ситуацією у кожному населеному пункті, де заплановано вивіз людей. Напружено в Рубіжному, втім евакуювати вдалося усіх бажаючих — 80 місцевих жителів. Наразі їх життю нічого не загрожує — люди автобусом прямують до залізничних вокзалів, а далі — до західних регіонів країни. Там на них вже очікує волонтерська спільнота, яка допоможе з їжею та житлом», — зазначив Гайдай.

Евакуація з міст та громад Луганщини, за його словами, триває.

Гайдай також нагадав погоджені на 23 березня місця збору:

  • Рубіжне — вул. Чехова, 11;
  • Нижнє — вул. Паркова, 13;
  • Лисичанськ — вул. Сосюри, 324 та РТІ, кв. 40 років Перемоги;
  • Сєвєродонецьк — пр. Хіміків, 28;
  • Гірське — вул. Гагаріна, 13.
Дата публікації
Перегляди
1497
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація