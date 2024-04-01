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Задача із зірочкою: стартувала спільна ініціатива KFC та SavED Новини компаній

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Задача із зірочкою: стартувала спільна ініціатива KFC та SavED

Мережа ресторанів KFC Ukraine об'єднується з благодійним фондом SaveED, щоб підтримати програму з облаштування освітніх просторів для дітей на базі укриттів у закладах освіти на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині.

Благодійна ініціатива стартувала першого березня і триватиме рік.

У рамках ініціативи заплановано зібрати 10,5 млн гривень — за цей кошт вдасться облаштувати повноцінні підземні сховища у 3 школах України. Облаштовувати укриття будуть за принципом build back better, який передбачає створення принципово нового, комфортного і безпечного освітнього простору, повідомляють у savED.

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Представник KFC Ukraine: “Задача із зірочкою сьогодні не просто вправа з підручника для учнів з прифронтових регіонів. Складнощі навчального процесу, з якими вони стикаються, важчі за будь-які шкільні задачі та рівняння, бо мова йде про базову безпеку та доступність освіти. І якщо дітям доводиться проводити більшу частину дня в укриттях  — наша мета облаштувати цей освітній простір за найвищими стандартами якості”. 

Перша частина зібраних коштів буде витрачена на пілотне облаштування укриття за інноваційним принципом для однієї зі шкіл Миколаєва.

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KFC передаватиме відсоток з кожного продажу однієї з обраних страв. Також в ресторані можна придбати благодійний стікерпак.

“Наша аудиторія досить позитивно відгукується на наші ініціативи. KFC робить збори з 2016 року, тому наші гості до цього звикли, у них є довіра до нашого бренду, тому що ми постійно звітуємо куди ми передали кошти, обираємо прозорі фонди. 

Звітуємо в першу чергу нашим співробітникам, показуємо — яку добру справу ми зробили разом. Це надихає команду.  Якщо подивитися на збори, які робить KFC (ми ними пишаємося), з року в рік, незважаючи на різні складні обставини в країні, сума зборів постійно збільшується”. - говорять у KFC Ukraine

Партнери впевнені, що попри амбітну ціль українці встигли переконатись у силі будь-якого донату - тим паче, якщо мова йде про майбутнє дітей.

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Анна Новосад, стратегічна директорка, співзасновниця savED: “росія прицільно нищить українську освіту: за даними МОН, станом на грудень 2023 року пошкоджено 3798 закладів освіти, зруйновано понад 365. Саме покоління українців, які зараз ходять до школи, отримує в спадок повоєнне відновлення України. І навіть під час війни дитинство не можна поставити на паузу, кожен втрачений шкільний рік без соціалізації та системного навчання вплине на розвиток наших майбутніх громадян. І поки основні зусилля українців направлені на допомогу війську, ми обрали популяризацію відновлення освіти, бо вона не може чекати – діти мають учитись уже сьогодні, щоб у нас усіх було завтра”. 

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KFC та savED пропонують долучитись до спільної мети - створити всі умови для того, щоб діти з прифронтових територій могли повернутися до школи знову, мали можливість навчатись в офлайн форматі та соціалізуватися.

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Дізнатись більше про благодійний проєкт та перебіг його реалізації можна на сайті KFC.

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