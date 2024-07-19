Зафіксовано масові збої у роботі комп'ютерних систем: рекомендації для українців

Зранку 19 липня ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. Організації в Україні, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Що робити українцям

Фахівці Держспецзв'язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:

завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;

перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

знайдіть файл з назвою "C-00000291*.sys", і видаліть його;

перезавантажте комп’ютер або сервер.

"Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації", – пишуть у відомстві.

Нагадаємо, у всьому світі 19 липня глобальний IT-збій. Не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлена ​​програма CrowdStrike.

Читайте також: