Зафіксовано масові збої у роботі комп'ютерних систем: рекомендації для українців

Є інструкція для розв'язання проблеми.
Зранку 19 липня ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. Організації в Україні, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
Що робити українцям
Фахівці Держспецзв'язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:
- завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;
- перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
- знайдіть файл з назвою "C-00000291*.sys", і видаліть його;
- перезавантажте комп’ютер або сервер.
"Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації", – пишуть у відомстві.
Нагадаємо, у всьому світі 19 липня глобальний IT-збій. Не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлена програма CrowdStrike.
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