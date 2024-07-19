Мобілізація в Україні: в НАТО озвучили заяву

В Україні мобілізація до лав армії просувається значно краще - "кадрове питання вирішується". Зокрема, завдяки зменшенню віку призовників.

Про це під час дискусії в Аспен Інституті заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє "Голос Америки".

"Я вважаю, що зараз все просувається значно краще", - наголосив він.

За його словами, поповнення армії є стратегічним питанням не лише для України, а й для країн НАТО:

"Я хотів би зазначити, що для Альянсу також, як тільки ми вирішимо питання промислового виробництва, постане питання людських ресурсів. Наші людські ресурси не безмежні. Ми, йдучи у майбутнє, маємо збільшити схильність особливо молодих людей служити своїм націям у їхніх збройних силах", - каже Каволі

Він також зауважив, що формування сили армії складається з трьох великих компонентів: людей, техніки та тренувань. Щодо техніки, то Каволі наголосив, "все відбувається добре". Не оминув він і питання тренування військових ЗСУ. За його словами, ЄС та країни НАТО "віддані справі допомоги українцям у підготовці великої кількості людей".

Як повідомлялося, Reuters із посиланням на українських військових пише, що рівень мобілізації в Україні зріс удвічі у травні та червні 2024 року порівняно з попередніми двома місяцями. Це попри те, що ентузіазм суспільства щодо військової служби слабшає.

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