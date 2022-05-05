Загроза ракетних атак залишається високою - Одеська ОДА

Ніч проти 5 травня в Одесі та області минула під сирени повітряної тривоги, але без обстрілів держави-терористки Росії.

Втім, Російська Федерація продовжує загрожувати Одесі та регіону ракетними ударами. Ймовірність таких атак залишається високою.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Приємні звістки з Миколаївського напрямку: на межі з тимчасово окупованою Херсонщиною наші воїни звільнили декілька населених пунктів", - наголосив представник ОВА.

На Придністров'ї окупати намагаються створити певне джерело напруги і проводять перегрупування. Втім, прикордонники посилили охорону держкордону.

Нагадаємо, розпочалась 71 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 5 травня.

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