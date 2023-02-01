Зеленський провів зустріч із президентом Австрії: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у середу, 1 лютого, провів зустріч із президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Однією з тем обговорень стало гуманітарне співробітництво між країнами.

"Вітаю в Києві президента Австрії Александра Ван дер Беллена! Сьогодні докладно обговорюємо питання енергетики, економіки, нашої гуманітарної співпраці, розвитку українських громад – всього того, що допомагає зберігати та відновлювати нормальне життя під час війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Австрії Александр Ван дер Беллен у середу, 1 лютого, прибув до Києва з офіційним візитом. Глава Австрії також відвідав Бучу на Київщині, та опублікував звідти фото.

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