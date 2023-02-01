Масове звільнення керівництва митниці: що відомо про скандал у ДМС

ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучні кадрові зміни в українській митниці.

Сьогодні, 1 лютого, Кабінет міністрів звільнив очільника Державної Митної Служби та його заступників.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучні кадрові зміни в українській митниці.

Кого звільнили

Сьогоо голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.

За рішенням Кабінету Міністрів було звільнено:

Вячеслава Демченка – з посади т.в.о голови Державної митної служби;

– з посади т.в.о голови Державної митної служби; Юрія Сотника – з посади першого заступника голови Держлісагентства;

– з посади першого заступника голови Держлісагентства; Олександра Щуцького – з посади першого заступника голови Держмитслужби;

– з посади першого заступника голови Держмитслужби; Андрія Лордкіпанідзе – з посади заступника голови Держпродспоживслужби.

Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження, його відсторонено від виконання обов’язків.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що, за чутками, саме Черкаському "належало реальне керівництво митницею".

"Тому без звільнення цього пана, всі ініші кадрові ротації скоріше є профанацією. За інформацією з моїх джерел, він начебто і заяву не писав і на лікарняний пішов. Але ще раз - без цього звільнення на митниці нічого не зміниться", – зазначив нардеп.

Передумови звільнення

Раніше правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, які причетні до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Через це держава недоотримала сотні мільйонів грн.

Вчора СБУ викрила схему на Житомирській митниці, яка завдала збитків бюджету на майже 40 мільйонів. Механізм полягав у незаконному ввезенні до України іноземних автомобілів швидкої допомоги.

Хто став новим в.о голови митниці

В. о. голови митниці призначено заступника нинішнього очільника ДМС Сергія Звягінцева. Про нього поки що мало що відомо.

За інформацією ДМСУ, Звягінцев має три вищих освіти у сферах економіки, права, зокрема здобув кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

Від 2001 року до 2015-го працював у Мінекономіки України. 2017 – 2020 – директор Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Від 2020 року очолював Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. Від лютого 2020 року був виконувачем обов’язків голови цього відомства, а з липня 2020 року очолив відомство. 2021 року прізвище Звягінцева пов'язували з корупційним скандалом. Тоді на хабарі було затримано начальника Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька. Журналіст Євген Плинський стверджував, що "Пересунько вважався людиною заступника голови митниці Сергія Звягінцева". Нагадаємо, що сьогодні в Україні правоохоронці провели низку гучних обшуків. Зокрема, у бізнесмена Ігоря Коломойського, екскерівника МВС Арсена Авакова та нардепа-забудовника Вадима Столара, а також до низки державних структур. Також ДБР здійснило обшук у керівництва столичної податкової. Підозри повідомили колишньому голові Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та колишньому заступнику глави держпідприємства "Промоборонекспорт". Крім того, обшуки відбулися у двох чиновників з Міністерства оборони, які нібито причетні до скандалу із закупівлею продуктів харчування для військових. Читайте також: Війна в Україні

Новини України: відео

Новини світу