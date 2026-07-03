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Зростання кількості жертв атаки на Київ та вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі: головні новини ночі 3 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 липня 2026 року:
Кількість жертв атаки РФ на Київ знову зросла: з-під завалів дістали ще трьох загиблих Читати далі –>
Росія вдарила по житловому кварталу: ракета впала між багатоповерхівками, є постраждалі Читати далі –>
ЗСУ, ймовірно, збили російський ударний вертоліт Ка-52М: загинув пілот Читати далі –>
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про атаку дронів Читати далі –>
У Криму вночі пролунала серія вибухів: під ударом могли опинитися військові аеродроми та електропідстанція Читати далі –>
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