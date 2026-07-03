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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6292
Час на прочитання
1 хв

Зростання кількості жертв атаки на Київ та вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі: головні новини ночі 3 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 липня 2026 року:

  • Кількість жертв атаки РФ на Київ знову зросла: з-під завалів дістали ще трьох загиблих Читати далі –>

  • Росія вдарила по житловому кварталу: ракета впала між багатоповерхівками, є постраждалі Читати далі –>

  • ЗСУ, ймовірно, збили російський ударний вертоліт Ка-52М: загинув пілот Читати далі –>

  • У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про атаку дронів Читати далі –>

  • У Криму вночі пролунала серія вибухів: під ударом могли опинитися військові аеродроми та електропідстанція Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
6292
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