Житловий сертифікат чи ваучер: у чому різниця та як українцям отримати 2 мільйони на житло

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В Україні в межах програми «єВідновлення» діють два схожі, але принципово різні інструменти для забезпечення громадян новим житлом — житлові сертифікати та житлові ваучери.

У Міністерстві розвитку громад детально пояснили, які спільні правила діють для обох видів допомоги та чим саме вони відрізняються для власників зруйнованих осель і переселенців.

Що об’єднує житлові сертифікати й ваучери

Житловий сертифікат та житловий ваучер мають єдину головну мету, яка полягає в забезпеченні громадян новим житлом за підтримки держави. Обидва механізми працюють через Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

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Процедура оформлення також ідентична: людина звертається із заявою, яку протягом 30 календарних днів розглядає і затверджує спеціальна комісія при місцевій громаді або військовій адміністрації. Крім того, в обох програмах діють однакові безпекові вимоги, зокрема обов’язкова перевірка документів та надання довідки про відсутність судимості у заявника.

Отриману допомогу в обох випадках можна сумувати, тобто об’єднувати кілька сертифікатів або кілька ваучерів для купівлі однієї нерухомості за умови одночасного бронювання коштів. Після успішної угоди на придбане житло накладається п’ятирічна заборона на продаж.

Чим відрізняються та що є спільного між житловим ваучером та житловим сертифікатом / Джерело: Мінрозвитку

Чим відрізняється житловий ваучер від сертифіката

Головна відмінність полягає в тому, хто може отримати допомогу. Державну допомогу у вигляді житлового сертифіката чи грошей на будівництво видають українцям, які були власниками знищеного житла. Для цього потрібно офіційно підтвердити руйнування оселі та заздалегідь зареєструвати право власності на неї в Державному реєстрі нерухомості.

Якщо у зруйнованого житла було кілька господарів, то виплату розділять між усіма співвласниками згідно з їхніми частками у майні.

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Зовсім інший підхід діє для житлових ваучерів. Вони створені спеціально для переселенців із тимчасово окупованих громад, які належать до окремих пільгових категорій і не мають жодних квадратних метрів на підконтрольній Україні території. При цьому покинута в окупації нерухомість до уваги не береться і не заважає людині податися на цю програму.

Щоб отримати допомогу за обома програмами, потрібно обов’язково подати заяву, але варіанти подачі відрізняються.

Якщо ваше житло зруйноване, заяву на компенсацію можна оформити як вам зручніше: у мобільному застосунку чи на сайті «Дія», а також особисто через ЦНАП або у нотаріуса.

З житловими ваучерами ситуація інша: поки що їх оформлюють тільки через мобільний застосунок «Дія». Вже з кінця липня цей перелік розширять, і документи можна буде подати ще й через сайт «Дія», ЦНАПи чи нотаріусів.

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Який розмір допомоги та на що можна витратити кошти

Як зазначають Міністерстві розвитку громад, за житловим сертифікатом та грошовою компенсацією на відбудову сума компенсації визначається індивідуально. Вона залежить від площі житла, його місцезнаходження, року забудови, кількості кімнат та інших характеристик.

Житловий ваучер має фіксований розмір — два мільйони гривень.

Власники зруйнованих домівок мають право обрати найзручніший для себе вид допомоги:

отримати житловий сертифікат і купити на нього готову квартиру чи будинок,

взяти гроші й відбудувати оселю з нуля на своїй землі.

Що ж до житлового ваучера, то тут вибору немає — ці кошти дозволено витратити тільки на купівлю нової нерухомості.

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На використання житлового сертифіката держава дає 30 календарних днів, тоді як для житлового ваучера цей термін удвічі більший і становить 60 днів. Якщо людина не встигне витратити заброньовані гроші протягом цього часу, вони автоматично повернуться в систему, щоб фінансова допомога якнайшвидше перейшла до інших людей, які зараз чекають у черзі.

Що варто знати про право власності

Коли людина отримує компенсацію за зруйноване житло, її право власності на цей знищений об’єкт офіційно анулюється, а право вимагати відшкодування збитків від Росії на суму виплати переходить до держави.

Із житловим ваучером усе простіше — відмовлятися від права власності на житло, яке залишилося в окупації, не потрібно. Проте після купівлі нової оселі за ваучером право вимоги до країни-агресора на суму допомоги так само забирає держава.

Суттєва різниця є й у питанні спадщини. Якщо власник знищеного майна не встиг скористатися сертифікатом, право на цю компенсацію можуть переоформити його спадкоємці. Для житлових ваучерів передача у спадок взагалі не передбачена законом.

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Загалом обидва ці інструменти працюють у межах державної програми «єВідновлення» , але розраховані на зовсім різні обставини. Сертифікати повертають дах над головою тим, чиє житло фізично знищене вогнем чи обстрілами, тоді як ваучери допомагають знайти новий дім переселенцям, які через окупацію рідних міст залишилися ні з чим.

Житло в Україні — останні новини

В Україні запрацювала програма житлової підтримки для ветеранів-переселенців з окупованих територій. Оформити ваучер на два мільйони гривень тепер можна просто у застосунку «Дія».

Окрім того, запацювала програма «Будиночок в селі», за якою громади викуповуватимуть приватні будинки для тривалого проживання внутрішньо переміщених осіб. Утім, ефективність ініціативи залежатиме від наявності робочих місць, лікарень, шкіл та загального рівня комфорту у селах, хоча перші громади для пілоту вже визначено.

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