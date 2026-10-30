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ТСН у соціальних мережах

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Курка на протезі! 16-річний школяр шокував винаходом усе село!

Курка на протезі! 16-річний школяр шокував винаходом усе село!

Курка на протезі! 16-річний школяр шокував винаходом усе село!

16-річний Євгеній Чуян із невеликого села на Житомирщині створив справжнє диво за допомогою шкільного 3D-принтера – він сконструював і надрукував повноцінний функціональний протез для курки Світлани! Птаха втратила кінцівку ще курчам і довго стрибала на одній нозі, доки онук власниці не вирішив усе виправити. Перший протез зламався, але хлопець вдосконалив конструкцію рідким силіконом і міцнішим пластиком – і тепер Світлана гасає городом і навіть несе більше яєць. Історія набула шаленого розголосу в соцмережах, а юний винахідник уже готується рятувати сусідського трилапого кота та мріє в майбутньому створювати протези для людей. Деталі – в сюжеті журналістки ТСН Олени Лоскун.    

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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