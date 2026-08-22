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Обстріл ледь не зірвав репетиції?! Залаштунки нового Єдиного Кварталу!

Обстріл ледь не зірвав репетиції?! Залаштунки нового Єдиного Кварталу!

Обстріл ледь не зірвав репетиції?! Залаштунки нового Єдиного Кварталу!

Велике шоу до 35-ї річниці Незалежності: у столичному палаці «Україна» відбулися зйомки святкового концерту «Єдиного Кварталу» — про українське сьогодення, непросте й емоційне, але сповнене сили та характеру. Як російський обстріл у розпал репетицій ледь не зірвав участь 1 з акторок і кому довелося просто перед виступом сідати на дієту? Усі залаштункові секрети дізнавалася кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.  

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