Обстріл ледь не зірвав репетиції?! Залаштунки нового Єдиного Кварталу!

Реклама

Велике шоу до 35-ї річниці Незалежності: у столичному палаці «Україна» відбулися зйомки святкового концерту «Єдиного Кварталу» — про українське сьогодення, непросте й емоційне, але сповнене сили та характеру. Як російський обстріл у розпал репетицій ледь не зірвав участь 1 з акторок і кому довелося просто перед виступом сідати на дієту? Усі залаштункові секрети дізнавалася кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.