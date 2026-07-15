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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
86

Шацькі озера 2026: скільки коштує відпочинок та як доїхати?

Шацькі озера 2026: скільки коштує відпочинок та як доїхати?

Шацькі озера 2026: скільки коштує відпочинок та як доїхати?

На Шацьких озерах — пік сезону! Відпочивальники масово їдуть на Світязь, створюючи затори на дорогах та довжелезні черги за знаменитими пончиками. Торік тут побувало понад пів мільйона людей, а цього літа прогнозують новий рекорд. Кореспондентка ТСН Анна Махно дізналася актуальні ціни на житло, умови для відпочинку та до чого варто готуватися туристам перед поїздкою. Дивіться детальний огляд у сюжеті ТСН!

Дата публікації
Кількість переглядів
86

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