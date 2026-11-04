Війна руйнує стереотипи! Як жінки знищують ворога на фронті

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Вони керують дронами, навчають чоловіків і знають - від їхньої вправності залежить чиєсь життя. Бійчині 425-го окремого штурмового полку «Скеля» щодня доводять, що у небі немає місця стереотипам. Все вирішує точність, холодний розум і професіоналізм. Та не лише бойова робота дівчат вражає. Під землею перший батальйон розбудував ціле містечко, де поруч із штурмовиками живуть папуги, рибки і собака Айма, врятована з Бахмута. Підземний світ «Скелі» бачила наша Дар’я Назарова.