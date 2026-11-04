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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
7

Війна руйнує стереотипи! Як жінки знищують ворога на фронті

Війна руйнує стереотипи! Як жінки знищують ворога на фронті

Війна руйнує стереотипи! Як жінки знищують ворога на фронті

  Вони керують дронами, навчають чоловіків і знають - від їхньої вправності залежить чиєсь життя. Бійчині 425-го окремого штурмового полку «Скеля» щодня доводять, що у небі немає місця стереотипам. Все вирішує точність, холодний розум і професіоналізм. Та не лише бойова робота дівчат вражає. Під землею перший батальйон розбудував ціле містечко, де поруч із штурмовиками живуть папуги, рибки і собака Айма, врятована з Бахмута. Підземний світ «Скелі» бачила наша Дар’я Назарова.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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