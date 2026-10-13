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ТСН у соціальних мережах

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47

Зеленський їде до Брюсселю! Україна ризикує втратити $29,5 млрд через саботаж у Раді

Зеленський їде до Брюсселю! Україна ризикує втратити $29,5 млрд через саботаж у Раді

Зеленський їде до Брюсселю! Україна ризикує втратити $29,5 млрд через саботаж у Раді

Україна ризикує недоотримати майже 29,5 мільярда доларів критично важливої міжнародної допомоги від ЄС та МВФ. Причина – зволікання парламенту з ухваленням пакету реформ, кожна з яких напряму прив'язана до траншів фінансування. Водночас робота Верховної Ради буквально паралізована постійними тривогами: через скляний купол зали перебувати під куполом небезпечно, проте спускатися до спеціально облаштованого підвалу нардепи масово відмовляються. Паралельно у Європі розгортаються вирішальні події: Володимира Зеленського цієї п'ятниці очікують на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, де українське питання стоїть першим у порядку денному, а в Люксембурзі стартує відкриття двох переговорних кластерів про вступ до ЄС після компромісу з Будапештом. Які саме закони налякали депутатів, чому питання банківських комірок знову відклали та чи розблокують необхідні кошти – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Марії Васильєвої.  

Дата публікації
Кількість переглядів
47

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