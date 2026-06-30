Як правильно пити воду в спеку: продукти та напої, які рятують від зневоднення організму

Спека / © Associated Press

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У літню спеку людський організм може втрачати кілька літрів рідини за день, особливо якщо людина сильно пітнієє або проводить час на відкритому повітрі. Більшість автоматично тягнеться за водою, і це правильно, але це не єдиний спосіб запобігти зневодненню.

Про це пише Еgeszseg kalauz.

Чиста питна вода залишається вибором номер один для здорових дорослих. Проте під час потовиділення ми втрачаємо не лише воду, а й натрій, калій та інші мінерали.

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Експерти наголошують, що правильне зволоження полягає не лише у кількості випитого, а й у здатності організму відновлювати втрачені елементи.

«Якщо людина інтенсивно пітніє протягом тривалого часу — наприклад, під час занять спортом, роботи в саду або в умовах жари — важливо приділяти увагу відновленню електролітів. Для цього можуть підійти розчини для пероральної регідратації, які продаються в аптеках, або деякі електролітні напої», — повідомляють фахівці.

Що допомагає тримати баланс

Частина добової норми рідини надходить до нас саме з їжею. Чудовим вибором влітку стають холодні фруктові або легкі овочеві супи, які забезпечують тіло водою та мінералами. Також підтримувати баланс допомагають кавун, диня, огірок, помідор, цукіні, полуниця, персик та овочі для салату.

Ще одним несподіваним і корисним варіантом виявилося звичайне молоко.

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«Мало хто знає, що молоко, крім рідини, містить також білок і мінерали. Згідно з деякими дослідженнями, в певних ситуаціях воно може зволожувати організм навіть триваліший час, ніж вода, оскільки його склад здатний уповільнити виведення рідини з організму», — зазначають дослідники.

До того ж необов’язково повністю відмовлятися від кави та чаю. Їхнє помірне споживання враховується в добовій нормі, хоча кавунові та занадто солодкі кавові напої в спеку менш переважні, а саму каву корисно запивати водою.

Чого варто категорично уникати у спекотні дні

У спеку солодка газована вода — не найкращий вибір через високий вміст цукру. Якщо хочеться насиченого смаку, краще додати у воду лимон, м’яту або скибочки фруктової м’якоті.

Особливо обережними треба бути з алкоголем. Пиво, вино та міцні напої взагалі не підходять для відновлення балансу.

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«Алкоголь може посилювати втрату рідини, тому його слід вживати в помірних кількостях, особливо в жарку погоду. Якщо ви вживаєте алкоголь у вільний час, завжди пийте достатньо води і ніколи не пийте алкоголь натщесерце. Пам’ятайте: в жарку погоду навіть невелика кількість алкоголю відчувається нашим організмом», — застерігають експерти.

Організм сам сигналізує про нестачу води. До тривожних ознак належать сильна жага, сухість у роті, головний біль, утома або темна сеча. При їхній появі потрібно якнайшвидше випити рідини.

Головне правило літа — регулярність. Немає потреби пити багато води за один раз, ідеально постійно поповнювати її втрату маленькими порціями протягом усього дня.

Як вберегтися від спеки — останні новини

Нагадаємо, аномальна спека негативно впливає не лише на фізичне, а й на психічне здоров’я. Багато людей відчувають посилення тривоги, дратівливості та панічних атак. Особливу небезпеку високі температури становлять для тих, хто приймає антидепресанти, оскільки ці препарати порушують терморегуляцію організму. Фахівці радять пити більше води, охолоджувати приміщення та звертатися по допомогу до психолога при посиленні симптомів.

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До слова, спека є серйозним стресом для серцево-судинної системи. Щоб захистити організм від перегріву, судини розширюються, а серце починає працювати у посиленому режимі. Артеріальний тиск зазвичай падає.

Такі зміни можуть викликати тахікардію, гіпотензію, слабкість та запаморочення, а додаткові фізичні навантаження лише наближають серце до пікових показників.

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