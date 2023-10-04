Кому не можна пити розчинну каву: перевірте, чи є ви в цьому списку

Чим шкідлива розчинна кава і кому її не можна пити, щоб не нашкодити здоров'ю.

Ми всі п’ємо каву по декілька разів на день, хтось - заварну, а деякі надають перевагу розчинній. Бо з нею менше мороки: вона легко і швидко готується, а ще значно дешевша. Але насправді, цей напій підходить не всім. Якщо бажаєте дізнатися, кому варто утриматися від вживання розчинної кави, – читайте далі.

Розчинна кава: користь чи шкода

Варто зазначити, що ця кава виробляється з кавових зерен, які мають пошкодження чи зовнішні дефекти, тому її не продають у своєму первинному стані. До неї додають ароматизатори, сухе молоко та цукор – якщо це кава «три в одному», аби покупцям було зручніше її вживати. Так не доведеться витрачати час та кошти на покупку інших складників.

В процесі виробництва розчинної кави, із кавових зерен «витягають» майже усі ефірні олії та корисні елементи. А щоб напій добре розчинався у воді під час приготування, він піддається багаторазовій обробці. Тим самим каву позбавляють залишків корисних мікроелементів. І кофеїну в такому напої значно менше, ніж у натуральній каві.

Є три види кави – порошкова, гранульована та сублімована. Для нашого організму не має значення, який вид ми вживаємо. Така кава однаково не дуже корисна для здоров’я. Єдине, що цей напій може мати діуретичний ефект, допомагаючи вивести з організму зайву рідину.

Кому не можна пити розчинну каву

Через те, що розчинна кава містить багато консервантів, стабілізаторів та різноманітних добавок, вона, на жаль, може мати ряд негативних аспектів.

Розчинна кава може викликати психологічну залежність і негативно впливати на нервову систему. Тому її не можна пити людям, які мають проблеми чи захворювання центральної нервової системи. Цей напій підвищує артеріальний тиск, тому може завдати шкоди серцево-судинній системі. Людям, які мають проблеми з тиском, варто уникати такої кави. Розчинна кава може вимивати кальцій із організму, тому це призведе до крихкості кісткової тканини, болю у суглобах. Напій може подразнювати слизову оболонку та стінки шлунку. Тому людям, що мають проблеми зі шлунком та кишківником, також слід утриматися від вживання розчинної кави.

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