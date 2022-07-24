Шпинат: користь та шкода зелені для організму

Шпинат – це справжній суперпродукт, який поєднує у собі тонни поживних речовин в унікальній низькокалорійній формі. Шпинат містить велику кількість білка, заліза, вітамінів та мінералів. Але як і будь-який інший продукт, шпинат має протипоказання до вживання. Про користь та шкоду шпинату - в матеріалі ТСН.ua

Користь шпинату для всіх

Які корисні речовини містить шпинат

Шпинат є джерелом вітаміну А., вітаміну С. Останній є потужним антиоксидантом, який підтримує здоров'я шкіри та імунну функцію. У шпинаті багато вітаміну К1, який необхідний для згортання крові.

Фолієва кислота, яку містить шпинат важлива для вагітних жінок і необхідна для нормального функціонування клітин та росту тканин.

Шпинат - чудове джерело заліза, яке допомагає створювати гемоглобін, що доставляє кисень тканинам вашого тіла.

Кальцій який є у шпинаті необхідний для здоров'я кісток і є важливою сигнальною молекулою для вашої нервової системи, серця та м'язів.

Шпинат також містить калій, магній, вітаміни B6 та E та інші вітаміни.

У шпинаті міститься йод, і тому він цілюще впливає на роботу щитоподібної залози.

Вживання шпинату дуже корисно для здоров'я очей, в ньому міститься лютеїн і інші речовини, що захищають нервові клітини та запобігають такому серйозному захворюванню, як дистрофія сітківки.

Шпинат допомагає при наступних хворобах:

Регулярне вживання шпинату покращує можливості контролювати кількість глюкози у крові. У діабетиків знижується ризик розвитку раку, покращується стан скелета.

Останні дослідження показують, що шпинат — протираковий засіб. У ньому містяться гліколіпіди, речовини, які не дають розвиватися в новоутвореннях новим судинам, які живлять ракову пухлину. Шпинат містить речовини, які нейтралізують негативний вплив канцерогенів, що містяться в приготованому м'ясі.

Шпинат має заспокійливі властивості. Завдяки амінокислоті триптофану, він бореться з реактивною гіпоглікемією. Реактивна гіпоглікемія - стан пов'язаний із падінням цукру в крові до дуже низького рівня, може викликати почуття тривоги та напади занепокоєння. А шпинат допомагає з цим упоратися.

Ще одна чудова властивість шпинату — низька калорійність (всього 20 ккал на 100 г) та високий вміст клітковини, яка прочищає кишківник, сприяють детоксикації та схуднення.

Шпинат радять включити до раціону при цукровому діабеті, недокрів'ї, гіпертонії, захворюваннях нервової системи, гастриті, остеопорозі, при запорах та метеоризмі, при фізичних та розумових навантаженнях тощо.

Чим корисний шпинат для жінок

Жіночий організм найчастіше страждає від анемії через підвищену потребу в залізі. Шпинат чудово справляється з насиченням цим і не лише цим мінералом. Дефіцит заліза є частою причиною облисіння Залізо насичує кров киснем, що сприяє поліпшенню якості волосяного покриву та стимулює кровообіг шкіри голови.

Він корисний при порушеннях менструального циклу завдяки високим дозам вітамінів групи В. Допомагає усунути біль унизу живота при порушеннях циклу.

Лікарі часто рекомендують зелені листові овочі за ймовірності викидня.

Крім того, в зелені багато вітамінів для забезпечення майбутньої дитини поживними речовинами. А під час лактації листова зелень здатна насичувати грудне молоко корисними мікроелементами. Покращуючи роботу імунної та шлунково-кишкової системи матері, шпинат допомагає жінці почуватися краще під час та після вагітності.

Вітамін А також необхідний для шкіри та волосся. Вітамін А уповільнює вироблення шкірного серуму у волосяних фолікулах, підтримує шкіру та волосся в нормальному стані.

Листова зелень часто містить значні дози аскорбінової кислоти, що має вирішальне значення для утворення в тілі колагену.

Яка користь шпинату для чоловіків

Шпинат сприяє посиленню потенції завдяки вмісту білків та токоферолу. Приплив крові до репродуктивного органу відбувається завдяки жирним кислотам (Омега-3) та вітаміну В9.

До складу шпинату входить цинк, що особливо корисно для чоловіків старшої вікової категорії, коли цинкове голодування призводить до зниження лібідо, недостатнього вироблення сперми та поганої ерекції. Так, у чоловіків підвищується ризик розвитку простатиту. А у хлопчиків дефіцит цинку нерідко є основною причиною недорозвиненості статевих органів. Щоденне вживання шпинату покриє деяку частину добової потреби організму у цинку.

Шпинат нормалізує гормональне тло чоловіка, він посилює вироблення тестостерону (чоловічого статевого гормону). Крім цього шпинат містить вітамін Е (токоферол), без якого неможливе нормальне функціонування передміхурової залози. Недолік цього вітаміну може призвести до дистрофії м'язів та повної безплідності.

Для нарощування та підтримки м'язової маси організму необхідні амінокислоти. У шпинаті їх міститься така кількість, що шпинат називають будівельним матеріалом для м'язів. Цей листовий овоч буде корисним як для бодибілдерів, так і для чоловіків, які займаються важкою фізичною працею на роботі.

Як корисніше їсти шпинат

Шпинат можна вживати у будь-якому вигляді. Перевага цієї зелені та в тому, що навіть при термічній обробці він зберігає більшість поживних речовин. Молоді листки найкраще підходять для салатів чи легких соусів. Універсальний соус із зелені відмінно поєднується з м'ясом, морепродуктами та сиром. Грубе та зріле листя слід тушити, готувати на пару або обсмажувати.

Шкода від шпинату

Шпинат містить щавлеву кислоту, яка перешкоджає абсорбції. Молекули щавлевої кислоти, також звані оксалати здатні зв'язуватися з кальцієм та залізом і не дозволяють організму засвоювати їх. Високий рівень оксалатів зменшує рівень абсорбції заліза та кальцію. Через це організм не отримує достатньої кількості цих елементів

Шпинат є багатим джерелом харчових волокон. Попри те, що споживання клітковини корисне для травлення, організму потрібен час, щоб звикнути до неї. Ось чому шпинат може спричинити розлади шлунка, такі як газоутворення, здуття живота, судоми і навіть запор. Щоб цього уникнути, вводьте шпинат у свій звичайний раціон поступово.

Шпинат може спричинити легку та помірну діарею. Це переважно відбувається через споживання надмірної кількості продуктів із високим вмістом клітковини. Тому не варто поєднувати шпинат з іншими продуктами, багатими на клітковину.

Шпинат містить велику кількість пуринів. Це група органічних сполук, яка при попаданні в організм у надлишку перетворюється на сечову кислоту. Присутність надмірної сечової кислоти в нирках може збільшити осадження кальцію у цьому органі. В результаті утворюються дрібні та середні ниркові камені. Краще уникати вживання шпинату, якщо в минулому у вас вже були камені в нирках.

У шпинаті високий вміст пуринів, які метаболізуються в організмі та зрештою збільшують кількість сечової кислоти. Якщо ви схильні до таких захворювань, як подагричний артрит, повинні максимально знизити вживання шпинату. Інакше може виникнути серйозний біль у суглобах, запалення та припухлість.

Хоч і дуже рідко, але шпинат може спричинити алергічні реакції. Через те, що шпинат містить гістамін, який спричиняє незначні псевдоалергічні ефекти.

Не рекомендується вживати шпинат разом із препаратами, які розріджують кров, оскільки дія шпинату протилежна дії цього лікарського засобу.

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