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Симптом фантомної сирени: що з цим робити?

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Симптом фантомної сирени: що з цим робити?

Pexels

Війна — це потужна травма для всіх нас, незалежно від того, військові ми чи цивільні.

Якщо травма дуже сильна і психіка не може з нею впоратися, можливі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) або дереалізація (аллопсихічна деперсоналізація) — порушення сприйняття, при якому навколишній світ сприймається як нереальний або віддалений, позбавлений своїх фарб та при якому можуть відбуватися порушення пам'яті. 

Симптом фантомної сирени — це стан, коли у повній тиші чуєш сирени, яких насправді немає. Що з цим робити, розповідають психологиня Марія Медведєва та психотерапевт Михайло Снітко.

Пройти перевірку реальності та "заземлитися"

  • поговорити про стрес з близькими,
  • вмити обличчя або руки холодною водою,
  • перерахувати предмети, що є у кімнаті,
  • доторкнутися до тіла, тому що важливо привести себе через тіло до реальності

Для покриття основних потреб  

  • намагайтеся спати в міру можливості,
  • вживайте теплу їжу та пийте гарячий чай,
  • пийте багато води,
  • обіймайте того, хто поруч,
  • залиште день без новин та телефону, попросивши близьких заздалегідь зателефонувати у разі тривоги

Сповільніться

  • рухи,
  • реакцію,
  • розмови

Важливо! Але за відсутності загрози

На рівень тривожності впливають 

  • невизначеність майбутнього,
  • відсутність контролю над ситуацією

Що робити

  • домовитися з сусідами та друзями про те, як діяти під час надзвичайної ситуації,
  • зробити стендап дзвінок,
  • написати покроковий план, якщо тривога реальна,
  • поділити обов'язки з близькими, щоб усі чітко знали, хто відключає газ, хто забирає речі,
  • скласти потрібні речі на місця, щоб легко знайти,
  • окремо підготуйте одяг, який можна одягти під час евакуації в укриття

Поки стрес залишається хронічним, ми всі знаходимося у пастці дереалізації, але наша психіка впорається, якщо хоч трохи закриє базові потреби.

Наразі мінімізуємо симптоми, щоб залишатися в тонусі та реагувати на ситуацію.

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