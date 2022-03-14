Симптом фантомної сирени: що з цим робити?

Симптом фантомної сирени: що з цим робити?

Війна — це потужна травма для всіх нас, незалежно від того, військові ми чи цивільні.

Якщо травма дуже сильна і психіка не може з нею впоратися, можливі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) або дереалізація (аллопсихічна деперсоналізація) — порушення сприйняття, при якому навколишній світ сприймається як нереальний або віддалений, позбавлений своїх фарб та при якому можуть відбуватися порушення пам'яті.

Симптом фантомної сирени — це стан, коли у повній тиші чуєш сирени, яких насправді немає. Що з цим робити, розповідають психологиня Марія Медведєва та психотерапевт Михайло Снітко.

Пройти перевірку реальності та "заземлитися"

поговорити про стрес з близькими,

вмити обличчя або руки холодною водою,

перерахувати предмети, що є у кімнаті,

доторкнутися до тіла, тому що важливо привести себе через тіло до реальності

Для покриття основних потреб

намагайтеся спати в міру можливості,

вживайте теплу їжу та пийте гарячий чай,

пийте багато води,

обіймайте того, хто поруч,

залиште день без новин та телефону, попросивши близьких заздалегідь зателефонувати у разі тривоги

Сповільніться

рухи,

реакцію,

розмови

Важливо! Але за відсутності загрози

На рівень тривожності впливають

невизначеність майбутнього,

відсутність контролю над ситуацією

Що робити

домовитися з сусідами та друзями про те, як діяти під час надзвичайної ситуації,

зробити стендап дзвінок,

написати покроковий план, якщо тривога реальна,

поділити обов'язки з близькими, щоб усі чітко знали, хто відключає газ, хто забирає речі,

скласти потрібні речі на місця, щоб легко знайти,

окремо підготуйте одяг, який можна одягти під час евакуації в укриття

Поки стрес залишається хронічним, ми всі знаходимося у пастці дереалізації, але наша психіка впорається, якщо хоч трохи закриє базові потреби.

Наразі мінімізуємо симптоми, щоб залишатися в тонусі та реагувати на ситуацію.