Симптом фантомної сирени: що з цим робити?

Війна — це потужна травма для всіх нас, незалежно від того, військові ми чи цивільні.
Якщо травма дуже сильна і психіка не може з нею впоратися, можливі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) або дереалізація (аллопсихічна деперсоналізація) — порушення сприйняття, при якому навколишній світ сприймається як нереальний або віддалений, позбавлений своїх фарб та при якому можуть відбуватися порушення пам'яті.
Симптом фантомної сирени — це стан, коли у повній тиші чуєш сирени, яких насправді немає. Що з цим робити, розповідають психологиня Марія Медведєва та психотерапевт Михайло Снітко.
Пройти перевірку реальності та "заземлитися"
- поговорити про стрес з близькими,
- вмити обличчя або руки холодною водою,
- перерахувати предмети, що є у кімнаті,
- доторкнутися до тіла, тому що важливо привести себе через тіло до реальності
Для покриття основних потреб
- намагайтеся спати в міру можливості,
- вживайте теплу їжу та пийте гарячий чай,
- пийте багато води,
- обіймайте того, хто поруч,
- залиште день без новин та телефону, попросивши близьких заздалегідь зателефонувати у разі тривоги
Сповільніться
- рухи,
- реакцію,
- розмови
Важливо! Але за відсутності загрози
На рівень тривожності впливають
- невизначеність майбутнього,
- відсутність контролю над ситуацією
Що робити
- домовитися з сусідами та друзями про те, як діяти під час надзвичайної ситуації,
- зробити стендап дзвінок,
- написати покроковий план, якщо тривога реальна,
- поділити обов'язки з близькими, щоб усі чітко знали, хто відключає газ, хто забирає речі,
- скласти потрібні речі на місця, щоб легко знайти,
- окремо підготуйте одяг, який можна одягти під час евакуації в укриття
Поки стрес залишається хронічним, ми всі знаходимося у пастці дереалізації, але наша психіка впорається, якщо хоч трохи закриє базові потреби.
Наразі мінімізуємо симптоми, щоб залишатися в тонусі та реагувати на ситуацію.