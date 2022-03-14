Шотландський бренд створив офіційний тартан України

Усі зібрані від продажу кошти підуть на допомогу нашій країні.

У Шотландії, на знак солідарності з народом України, зареєстрували новий тартан – це традиційний картатий орнамент цієї країни. Створила тартан компанія Great Scot, використовуючи кольори шотландського та українського прапорів, пише Daily Record.

Називається орнамент Ukraine Foreve. Бренд зазначив, що весь прибуток із продажу речей нз цим візерунком підуть на гуманітарну підтримку Україні. Вартість виробів з цим візерунком варіюватиметься від 5 до 525 фунтів стерлінгів.

"Ми ретельно і з повагою розробили цей унікальний тартан, щоб відобразити солідарність Шотландії з народом України; однієї суверенної нації до іншої. Прості, але сміливі колірні елементи прапорів обох наших країн зливаються докупи. Це сильний та емоційний тартан. Це витримка. Ми будемо ткати, кроїти та шити для найкращого завтра", - заявили в компанії.

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