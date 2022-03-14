У вогні, диму та руйнуваннях: який вигляд має Маріуполь (відео)

У вогні, диму та руйнуваннях: який вигляд має Маріуполь (відео)

Місто щодня обстрілюють російські окупанти.

Від початку війни Маріуполь став однією з найгарячіших точок у Донецькій області: там багато руйнувань.

Який вигляд має Маріуполь з висоти пташиного польоту, показала у відео Маріупольська міська рада.

"У вогні, диму та руйнуваннях: такий сьогодні має вигляд Маріуполь з неба. Саме з цього весняного, відкритого для ворога неба цілодобово летять авіабомби на колись красиве приморське місто. Зупинити ворожих пілотів може тільки смерть. Бо вони знають, що нищать цивільних і продовжують це робити". - йдеться у повідомленні.

До слова, російські окупанти щодня обстрілюють мирних жителів Маріуполя. Військові Російської Федерації зривають гуманітарні коридори: не дають евакуювати городян, не пропускають до міста автівки з їжею, водою та ліками. За словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у Маріуполі наразі спостерігається найстрашніша гуманітарна катастрофа на планеті.

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