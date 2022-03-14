В огне, дыме и разрушениях: как выглядит Мариуполь (видео)

Город ежедневно обстреливают российские кафиры.

С начала войны Мариуполь стал одной из самых горячих точек в Донецкой области: там много разрушений.

Как выглядит Мариуполь с высоты птичьего полета, показал в видео Мариупольский городской совет.

"В огне, дыме и разрушениях: так сегодня выглядит Мариуполь с неба. Именно с этого весеннего, открытого для врага неба круглосуточно летят авиабомбы на когда-то красивый приморский город. Остановить вражеских пилотов может только смерть. Потому что они знают, что уничтожают гражданских и продолжают это делать». – говорится в сообщении.

К слову, российские кафиры ежедневно обстреливают мирных жителей Мариуполя. Военные Российской Федерации срывают гуманитарные коридоры: не дают эвакуировать горожан, не пропускают в город автомобили с едой, водой и лекарствами. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Мариуполе наблюдается самая страшная гуманитарная катастрофа на планете.

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