Користь шпинату

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Шпинат заслужено вважається одним з найпопулярніших суперфудів завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень. Більшість із нас звикла купувати його у вигляді свіжого листя для легких літніх салатів, а пакети з замороженою зеленню сприйма. винатково як компромісний зимовий варіант, коли свіжого продукту немає під рукою.

Проте мало хто знає, що свіжий шпинат насправді не можна споживати без міри, а заморожений аналог у дечому суттєво перевершує свіжу зелень. У багатьох випадках саме заморожений шпинат є значно розумнішим, безпечнішим та ефективнішим вибором для щоденного раціону.

Чому заморожений корисніший за свіжий

Свіжий шпинат містить дуже велику кількість щавлевої кислоти (оксалатів). Ця природна сполука діє як агресивний блокатор корисних речовин, вона зв’язується з кальцієм і залізом, не дозволяючи їм засвоюватися організмом. Ба більше, якщо ви їсте свіже листя для отримання вітамінів і, наприклад, поєднуєте його з молочними продуктами (або запиваєте молоком), кальцій з їжі миттєво з’єднується зі щавлевою кислотою шпинату, що безпосередньо сприяє ризику утворення каменів у нирках.

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Технологія виробництва замороженого шпинату повністю змінює ситуацію. Перед шоковим заморожуванням ніжне свіже листя ретельно очищають та обов’язково бланшують — ненадовго відварюють в окропі, а потім різко охолоджують. Бланшування є ключовим етапом, оскільки під час термічного оброблення руйнується значна частина щавлевої кислоти, яка просто йде у воду.

Завдяки цьому заморожений шпинат має суттєві переваги:

Залізо засвоюється втричі краще. Оскільки щавлева кислота частково зруйнована і більше не блокує мінерали, залізо з замороженого продукту стає біологічно доступним. Зі свіжого листя воно майже не всмоктується, а і замороженого засвоюється максимально ефективно.

Оскільки вміст оксалатів у замороженому кухонному шпинаті суттєво знижений, він значно менше впливає на ризик каменеутворення.

Під час бланшування зі шпинату виходить зайва волога і листя зменшується в об’ємі. Як результат. в одній склянці замороженого шпинату міститься приблизно вчетверо більше кальцію, заліза, калію та вітамінів A і K, ніж у такій самій склянці свіжого сирого листя. Проте під час заморожування втрачається частина вітаміну C та фолієвої кислоти.

Кому заморожений шпинат принесе найбільше користі

Для тих, хто бореться з анемією, вегетаріанців і веганів заморожений шпинат є ідеальним джерелом рослинного заліза, яке завдяки попередньому бланшуванню не заблоковане щавлевою кислотою. Воно успішно всмоктується організмом навіть за умови втрати вітаміну C.

Для людей, які прагнуть отримувати корисну клітковину, калій і кальцій із зелені, але бояться накопичення солей щавлевої кислоти, заморожений варіант є найбезпечнішим рішенням.

Завдяки високій концентрації вітаміну K, який регулює метаболізм і допомагає кальцію правильно вбудовуватися в кісткову тканину, цей продукт необхідний для профілактики остеопорозу. Калій у його складі допомагає регулювати тиск, виводячи надлишок натрію, а рослинна клітковина забезпечує тривале відчуття ситості та покращує травлення, не додаючи зайвих калорій і жиру.

Високий вміст антиоксидантів (лютеїну та зеаксантину) захищає клітини сітківки ока від пошкодження синім світлом екранів та ультрафіолетом, знижуючи ризик розвитку катаракти.

Кому слід бути обережними зі свіжим шпинатом

Якщо у вас уже діагностовано сечокам’яну хворобу, свіжий шпинат необхідно повністю виключити з раціону. Заморожений дозволяється вживати лише в невеликих кількостях і тільки після додаткового варіння з обов’язковим зливанням води.

Ніколи не запивайте страви зі шпинатом молоком і не поєднуйте свіже листя з молочними продуктами в одному прийомі їжі, щоб не провокувати утворення гострих солей-оксалатів.

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Як заморозити шпинат

Опустіть промите свіже листя шпинату в киплячу воду всього на 1 хвилину. Саме під час цього процесу щавлева кислота руйнується і переходить у воду.

Одразу після цього перекладіть шпинат за допомогою шумовки до миски з крижаною водою (можна додати кубики льоду) на 1 хвилину. Це миттєво зупинить процес варіння, збереже яскраво-зелений колір і заблокує вітаміни всередині клітин.

Дістаньте шпинат із холодної води та викладіть його на друшляк, а потім розкладіть на паперовому або чистому кухонному рушнику. Листя має добре підсохнути від зайвої поверхневої води. Можна просто стискати невеликі порції руками.

Наріжте підсушене листя (або залиште цілим), сформуйте невеликі порційні кульки чи брикети, загорніть у харчову плівку або розкладіть до зіппакетів і покладіть до морозильної камери.

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Як правильно розморожувати шпинат

Заморожений шпинат утримує в собі дуже багато води. Якщо просто кинути його з пакета на сковорідку чи в тісто, ви зіпсуєте страву, отримавши водянисті, мокрі запіканки, супи або кіші.

Щоб обробляти шпинат як професіонал, дотримуйтеся трьох обов’язкових кроків:

Дайте шпинату повільно розтанути в холодильнику або скористайтеся мікрохвильовою піччю чи мискою з холодною водою, якщо поспішаєте.

Щойно зелень розморозилася, візьміть її жменями та щосили вичавіть якомога більше рідини.

Оскільки вітаміни A і K, а також лютеїн є жиророзчинними, готуйте шпинат із додаванням вершкового масла або оливкової олії. Для додаткової нейтралізації залишків кислот та покращення смаку свіже листя (якщо ви його використовуєте) треба збризкувати соком цитрусових.

Після відтискання заморожений шпинат можна сміливо додавати до ранкових омлетів, соусів, супів, тушкованих страв, макаронів, запіканок, пікантних пирогів, а також до зелених коктейлів і смузі для отримання максимальної кількості клітковини без зайвого клопоту.

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