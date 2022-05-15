Як надати домедичну допомогу у разі циститу

Як надати домедичну допомогу у разі циститу

Перша допомога при циститі та що робити із антибіотиками.

Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Зазвичай причиною виникнення циститу є бактерії, що потрапили в сечовий міхур.

МОЗ опублікував інформацію про ознаки та фактори ризику виникнення циститу, як запобігти виникненню гострої інфекції сечового міхура та як допомогти собі у разі циститу.

Зверніть увагу, що вживання препаратів, рекомендованих МОЗ, допустимо у випадку, якщо у вас немає змоги зв'язатись з вашим лікуючим/сімейним лікарем.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.