62-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро іноді дозволяють знайти точку опори у буремному світі.

Карти Таро, які з'явилися у Середні віки, уже давно перестали бути інструментом для обраних, й поступово завоювали для себе славу засобу для отримання інформації про ймовірне майбутнє. Про карти Таро згадується навіть в останньому відомому романі Джоан Роулінг під псевдонімом Роберт Ґалбрейт про детектива під назвою "Бентежна кров".

Що ж на нас усіх чекає 26 квітня 2022 року, у 62-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо одну карту Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, які символізують побутові нюанси, і дві, які належать до старших арканів, які вказують на більш доленосні події.

Розпочинає наш розклад карта під назвою "Справедливість", яка представляє старші аркани Таро.

Ця карта Таро розповідає, як це йдеться з назви, про справедливість, гармонію, причинно-наслідковий зв'язок та уроки, яких вчить нас життя.

Вона нагадує, що об'єктивне мислення відновлює рівновагу. Ви потребуватимете спілкування та взаємодії з іншими людьми. А певну правду доведеться визнати. Потрібно узяти відповідальність за свій вибір у коханні та сміливо ухвалювати рішення. Шукайте рівності у стосунках.

Але й не забувайте про те, що справедливо для одного, навряд чи буде справедливим для іншого. Тому потрібно безпристрасно подивитися на себе, знайти правду і нічого, окрім правди, визнати свої помилки і таким чином, виправити ситуацію. Ви знатні на більш холодний та раціональний погляд на речі, ніж ви можете уявити.

Наступна карта у нинішньому розкладі - це "Сімка жезлів", яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. До того ж вона належить до масті жезлів і пов'язана зі стихією вогню.

Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. Вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Завершує наш розклад цікава карта під назвою "Диявол", яка, як і перша карта у ньому, належить до старших арканів або таємниць Таро.

Пам'ятайте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць з ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Ця карта Таро повідомляє про просвітництво, переломний момент, а іноді й мучеництво у сфері роботи та кар'єри. Ви можете перебільшувати жалість до себе, відчувати, що все - проти вас, грати в жертву та відмовлятися від ілюзій.

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Передовсім йдеться про кінець старого циклу та початок нового. Перед тим, як вирушати на новий шлях у життєвій дорозі, ви маєте позбавитися від старих зв'язків, скинути важкість минулих емоцій і попрощатися зі своїм старим "Я". Настав час навести лад у своєму житті.

Також варто усвідомити, куди завели вас ілюзії. Потрібно дивитися у майбутнє та залишитися позаду минуле. Ви досягнули нижньої точки падіння, гірше все не буде. Єдиний шлях для вас - це нагору. Ви переоцінюєте свої проблеми та вам подобається грати роль жертви. Краще підготуватися до змін, для початку - в думках.

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