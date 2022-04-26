62-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро иногда позволяют найти точку опоры в бурном мире.

Появившиеся в Средние века карты Таро уже давно перестали быть инструментом для избранных, и постепенно завоевали для себя славу средства для получения информации о вероятном будущем. О картах Таро упоминается даже в последнем известном романе Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Галбрейт о детективе под названием "Мянительная кровь".

Что же нас всех ждет 26 апреля 2022, в 62-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть одна карта Таро, которая относится к так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы, и две, принадлежащие к старшим арканам, указывающим на более судьбоносные события.

Начинает наше расписание карта под названием "Справедливость", представляющая старшие арканы Таро.

Эта карта Таро рассказывает, как это идет из названия, о справедливости, гармонии, причинно-следственной связи и уроках, которым учит нас жизнь.

Она напоминает, что объективное мышление восстанавливает равновесие. Вы будете нуждаться в общении и взаимодействии с другими людьми. А определенную правду придется признать. Нужно взять ответственность за свой выбор в любви и принимать решения. Ищите равенства в отношениях.

Но и не забывайте о том, что справедливо для одного, вряд ли будет справедливо для другого. Поэтому нужно бесстрастно посмотреть на себя, найти правду и ничего, кроме правды, признать свои ошибки и, таким образом, исправить ситуацию. Вы знаете на более холодный и рациональный взгляд на вещи, чем вы можете вообразить.

Следующая карта в нынешнем расписании — это "Семерка жезлов", которая принадлежит к младшим арканам карт Таро, похожим на привычную нам бревно, рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. К тому же она относится к масти жезлов и связана со стихией огня.

Однако она может указывать на то, что вы не хотите сдвинуться с места по принципу и хотите опираться только на собственные силы. Вам могут бросить вызов, но вам нужно научиться с уверенностью говорить "Нет!". Не поддавайтесь своему желанию к уничтожению. А иногда тщательнее защищайте свои позиции. Будьте решительны в сложных ситуациях, устойчивыми перед ранящими ваше сердце, но и не ввязывайтесь в борьбу без смысла.

Проявляйте агрессию там, где это уместно. Глухая защита тоже иногда может помочь. Вам нужно крепко стоять на ногах и защищать свои права и мнения. Сейчас не следует идти на компромисс.

Завершает наше расписание интересная карта под названием "Дьявол", которая, как и первая карта в нем, принадлежит к старшим арканам или тайнам Таро.

Помните, что часто наши враги находятся внутри нас. Это наши внутренние демоны, мешающие нам двигаться своим путем. Это страхи и сомнения, которые пожирают и делают нас слабыми и уязвимыми. Станьте на герц с ними, преодолеть их поможет внутренняя честность. А иногда придется сражаться с собственной совестью.

Эта карта Таро сообщает о просвещении, переломном моменте, а иногда и о мученичестве в сфере работы и карьеры. Вы можете преувеличивать жалость к себе, чувствовать, что все против вас, играть в жертву и отказываться от иллюзий.

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Прежде всего речь идет о конце старого цикла и начале нового. Перед тем, как отправляться на новый путь в жизненной дороге, вы должны избавиться от старых связей, сбросить тяжесть прошлых эмоций и проститься со своим старым "Я". Пора навести порядок в своей жизни.

Также стоит уяснить, куда завели вас иллюзии. Нужно смотреть в будущее и остаться позади прошлого. Вы достигли нижней точки падения, ужаснее всего не будет. Единственный путь для вас – это вверх. Вы переоцениваете свои проблемы и вам нравится играть роль жертвы. Лучше подготовиться к переменам, для начала – в мыслях.

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